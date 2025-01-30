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ASML上季訂單旺甩脫需求憂慮 股價大漲11%

編譯簡國帆／綜合報導
受惠於人工智慧（AI）支出強勁，全球晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）上季訂單額比市場預期高出一倍多。（路透）
受惠於人工智慧（AI）支出強勁，全球晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）上季訂單額比市場預期高出一倍多。（路透）

受惠於人工智慧（AI）支出強勁，全球晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）上季訂單額比市場預期高出一倍多，輝達（Nvidia）供應商、晶片測試設備業者愛得萬測試（Advantest）也上調全年展望，緩解需求疑慮。此外，蘋果公司的射頻晶片供應商Qorvo警告來自「一家最大客戶」的今年度銷售可能持平，股價盤後重挫逾4%。

ASML表示，去年第4季訂單額年比略減2%、但季比勁增約170%至70.9億歐元（74億美元），遠高於市場預期的39.9億歐元，其中30億歐元為極紫外光微影設備（EUV）。執行長傅凱（Christophe Fouquet）說：「AI成長是我們產業增長的關鍵驅力。」

ASML上季淨利年比成長30%至26.9億歐元，淨銷售擴增24%到92.6億歐元，先前五季都是ASML最大市場的中國大陸，上季則被美國擠下，銷售占比降至27%，ASML預期今年將下滑到20%左右。傅凱表示，2025年將是中國大陸的事業比重回歸更正常比率的一年。

ASML預測，本季淨銷售將介於75億-80億歐元，毛利率介於52%-53%，都高於分析師預估。傅凱說，只要AI相關需求維持強勁，客戶能夠打造更多產能，今年業績有望達成財測範圍的上限。ASML股價29日盤中大漲11%。

摩根大通指出，ASML上季訂單額、本季展望及維持全年展望，都屬強勁表現。花旗指出，ASML上季訂單有61%來自邏輯客戶，因此認為台積電又下了大筆訂單。

另一方面，愛得萬測試在去年12月底止的年度第3季（上季）營業利益年比狂增158%至692.7億日圓，淨銷售成長64%至2,181.5億日圓，而且上調止於明年3月的全年度營業利益預測，提高到2,260億日圓（15億美元），全都高於市場預估，激勵股價29日在東京收盤大漲4.4%。

最近中國大陸AI新創公司DeepSeek推出的新模型，引發科技巨擘是否還會砸大錢投資的憂慮，但這兩家晶片設備廠上季財報與展望亮眼，緩解了投資人的部分憂心。

此外，Qorvo上季營收年減14.7%至9.16億美元，每股盈餘1.61美元，預估本季營收將為8.5億美元，都高於市場預期，但執行長布魯吉沃斯（Bob Bruggeworth）表示，在止於明年3月的今年度，來自一家最大客戶的營收可能持平或小幅成長。

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