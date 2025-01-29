我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凍結聯邦撥款 詹樂霞聯合另5州檢長提告

曼哈頓華埠超商爆滿 節慶特色食材銷路好 魚類、糕點受歡迎

DeepSeek對台積電影響有多大？彭博：短空長多

編譯葉亭均／綜合外電
分析師指出，DeepSeek的AI模型崛起，對台積電而言僅是短期衝擊，長期仍為會加速市場對AI推論晶片的需求成長。（路透）
分析師指出，DeepSeek的AI模型崛起，對台積電而言僅是短期衝擊，長期仍為會加速市場對AI推論晶片的需求成長。（路透）

彭博資訊分析師指出，在短期內，DeepSeek的AI模型可能對台積電用來生產輝達高階AI訓練晶片的CoWoS封裝訂單帶來不利因素，原因是小型和中型開發商可能減緩AI晶片升級，然而，隨著低成本的模型將驅動更廣泛的採用，長期而言會加速AI推論晶片需求成長，而這類晶片大致仰賴台積電進行生產。

彭博分析師說，DeepSeek包括混合專家模型（MoE）系統在內的創新架構，建立了一條新道路，迅速改善推論效率以及成本的可負擔性，會帶動廣泛AI技術採用，最終加速基於ASIC的AI推論晶片升級周期。

較新世代的AI推論晶片將被大量部署於PC、智慧手機和頭戴裝置等個人裝置，而且這些晶片需要更嚴格的功耗效率和較低的延遲（latency），這些規格終將需要台積電更多先進的2奈米和3奈米製程、甚至更先進的節點製程進行製造。

在CoWoS封裝方面，彭博分析師提到，台積電的先進封裝部門短期內面臨不確定性，因為DeepSeek的AI模型節省成本的做法，會讓其他規模較小的AI開發商延後從輝達Hopper晶片轉向採用輝達的Blackwell晶片、甚至是即將推出的Bubin加速器，延後升級周期，可能會讓台積電更高階複雜的CoWoS-L封裝需求成長受到侷限。這種封裝技術預定主要用於輝達2026-27年的高階AI加速器生產。但分析師說，AI的基本擴展需求仍維持不變，代表強勁的高效能運算成長還是無可避免的。

彭博分析師說，CoWoS-L準備成為未來三年台積電先進封裝營收的新驅動因素，補充現有的CoWoS-S平台。分析師估算，台積電CoWoS逾40%的產能，今年將用於為輝達新的Blackwell GPU AI晶片進行CoWoS-L封裝。CoWoS-S將更多用於生產像是博通為Google設計的張量處理單元（Tensor processing unit）。

AI 晶片 台積電

上一則

ASML上季訂單額超亮眼 甩脫需求憂慮 股價大漲11%

延伸閱讀

川普：98%晶片生意去台灣了 將提高關稅讓產品回美生產

川普：98%晶片生意去台灣了 將提高關稅讓產品回美生產
DeepSeek除夕發布文生圖大模型 表現優於OpenAI

DeepSeek除夕發布文生圖大模型 表現優於OpenAI
川普重提台灣搶走晶片生意 台經濟部這樣說

川普重提台灣搶走晶片生意 台經濟部這樣說
DeepSeek衝擊市場 韓國業界：Nvidia主導地位不變

DeepSeek衝擊市場 韓國業界：Nvidia主導地位不變

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10
中國新創公司深度求索（DeepSeek）開發的AI助理成本低廉，表現不亞於美國最優秀的大型語言模型。路透

DeepSeek自我審查 外媒：迴避中國侵台、天安門議題

2025-01-27 15:16

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符