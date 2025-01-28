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美國與哥倫比亞貿易爭端 帶動阿拉比卡咖啡豆價格創新高

編譯黃淑玲／綜合外電
阿拉比卡（arabica）咖啡豆。 （路透）
阿拉比卡（arabica）咖啡豆。 （路透）

美國與咖啡豆生產大國哥倫比亞的貿易爭端、加上其他生產國的產量可能下滑，帶動阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格27日衝上歷史新高，

洲際交易所（ICE）交易最熱絡的阿拉比卡咖啡豆3月期貨17日一度大漲2.3%至每磅3.5555美元，收盤漲幅縮小至0.5%，報3.4920美元，超越去年12月10日創下的先前最高紀錄。價格較低的羅布斯塔（robusta）咖啡豆期貨，則收跌1.5%至每公噸5,460美元。

阿拉比卡咖啡豆價格大漲的原因，是在市場已擔心天候因素可能導致全球咖啡豆供應減少之際，美國總統川普又以關稅威脅增添煩惱。川普之前因為非法移民遣返問題，下令對哥倫比亞實施關稅制裁，後因雙方達成協議才暫緩執行。哥倫比亞是全球咖啡豆生產大國，約占美國咖啡進口的30%；根據美國農業部估計，今年美國將進口150萬噸咖啡豆。

生產全球近半數阿拉比卡咖啡豆的巴西，去年歷經歷來數一數二嚴重的乾旱，現在巴西咖啡豆農民因為產量不確定性居高不下、且期望價格再上漲，對2025／2026年產季供應合約的談判興致缺缺。24日的產業資料顯示，目前售出比率只有12%，遠低於去年同期的19%。

ICE數據指出，獲認證的阿拉比卡咖啡豆庫存在24日減少19,814袋，上周共減少53,442袋，總庫存已少於100萬袋。

此外，摩根大通指出，川普的哥倫比亞關稅威脅對阿拉比卡咖啡豆行情的影響，成為大宗商品市場對川普關稅戰回應的重要參考，隨著加拿大、墨西哥、中國輸美產品最快2月1日將遭加徵關稅，而且這幾個國家的影響會更大，未來幾周大宗商品價格預料將加劇波動。

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