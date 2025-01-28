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以哈停火 紅海陰霾漸散航商擬回歸 三大巨頭仍有疑慮

編譯陳苓／綜合報導
以哈達成停火協議，帶動紅海情勢穩定後，全球三大貨櫃航商仍對重返紅海航線躊躇不前，依然決定繞行南非，但部分業者已在規劃於第2季逐步回歸（路透）
以哈達成停火協議，帶動紅海情勢穩定後，全球三大貨櫃航商仍對重返紅海航線躊躇不前，依然決定繞行南非，但部分業者已在規劃於第2季逐步回歸（路透）

在以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，帶動紅海情勢穩定後，全球三大貨櫃航商仍對重返紅海航線躊躇不前，依然決定繞行南非，但部分業者已在規劃於第2季逐步回歸，也有業者透露，若停火協議第二階段的以哈永久停火真的能夠完成，可能恢復行經紅海。

葉門叛軍青年運動組織（Houthis，又譯胡塞）已承諾，只要以哈停火協議持續有效，不會攻擊英美船隻，但會繼續鎖定以色列船艦。不過，胡塞也曾襲擊宣稱是以國的船隻，但實際上這些船舶和以國關係有限、甚至沒有關聯。胡塞領袖同時說，若停火協議破局，將恢復發動攻擊。

全球前三大貨櫃航運商地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、法國達飛海運（CMA CGM）近日都表示，由於加薩走廊情勢難以預測、更廣泛的中東局勢緊張，將繼續改道南非。德國最大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）發言人豪普特也說：「不想讓會起火的天然氣船行駛那裡，我們不知道何時會重返（紅海）。」

全球航運商對恢復紅海航線猶豫不決，反映葉門叛軍威脅猶存。美國與以國等力圖讓葉門叛軍停手，白宮26日宣布，以國和黎巴嫩同意把停火協議延長至2日18日。然而，船運主管透露，正計劃在第2季逐步重返紅海。

一名航海安全主管說，部分業者暗示，若以哈完成加薩停火協議的第二階段談判，針對永久停火、哈瑪斯釋放所有人質達成共識，將恢復航行紅海。

但也有船商擔心，若擔心各家業者競相返回紅海，將產生問題。一家主要歐洲航商的主管說，改變航線相當複雜，若船隻同時從蘇伊士運河和南非湧入，會讓部分歐洲港口嚴重壅塞。

管理紅海碼頭的杜拜環球港務公司（DP World）說，若以哈停火協議持續，一些改道的船隻能在兩周復航紅海。該公司副主管納拉揚說，如果沒有意外，這代表航運價格將大跌20%、25%，而這種跌幅只是時間問題。

南非 加薩 哈瑪斯

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