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全球豪宅遇逆風買氣冷 專家:倫敦、舊金山今年價格將跌

編譯任中原／綜合報導
地產服務公司第一太平戴維斯預估，從香港、倫敦到舊金山，全球至少有六個主要城市的高級住宅，今年價格將下跌。（彭博資訊）
地產服務公司第一太平戴維斯預估，從香港、倫敦到舊金山，全球至少有六個主要城市的高級住宅，今年價格將下跌。（彭博資訊）

地產服務公司第一太平戴維斯（Savills）預估，從香港、倫敦到舊金山，全球至少有六個主要城市的高級住宅，今年價格將下跌；全球30個大城市之中，一半以上的豪宅今年不是下跌，就是持平，主因房貸成本居高，壓抑買氣。

Savills預測，在該公司追蹤的30個大城市中，高級住宅平均房價今年將僅增加1.6%，低於去年的2.2%升幅，是2020年來最低。

香港利率居高，加上政治不確定性，因而壓抑住宅需求，高級住宅今年最多可能下跌3.9%，比去年的2.4%跌幅更大；倫敦因為房貸利率以及富人稅負加重，預料房價也出現類似跌幅。香港、倫敦與廣州是30個城市中預估房價跌幅最大者。

各國城市都陷入借貸成本居高的困境，這導致豪宅市場的房價在2024年成長趨緩。

美國科技重鎮舊金山，及中國大陸科技中心深圳，房市同樣疲軟，儘管全球科技市場已出現穩定信號，但這些城市的房價尚未明顯受益。

2024年全球高級住宅房租上漲4.3%，大於房價漲幅，因為利率居高及住宅供給稀缺，使潛在買主寧可選擇租房，而不願買房。去年杜拜由於外國租客激增，房租上漲最多，平均升幅約24%。

不過該公司表示，近年來儘管經濟動盪，加上全世界的選舉情勢不確定，但高級住宅市場「明顯強韌」。美國9月開始降息，為去年下半年房市颳起順風；展望2025年，利率仍是影響房價變動的要角。

預料杜拜及雪梨都因為外國富人湧入，今年房價將分別上漲9.9%及5.9%；倫敦房價展望雖然低迷，但如果利率下降，房價仍有上漲空間，因為倫敦對外國買主具有吸引力。不過稅制、法律與國際情勢變化，仍將限制今年主要城市的房價漲幅。Savills研究員塞勒斯說：「我將緊盯稅制所帶來的任何衝擊，例如倫敦調高印花稅的情況。」

房價 利率 香港

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