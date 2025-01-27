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鑽石價格大崩盤 產業龍頭陷困境

編譯陳苓／綜合報導

鑽石魅力褪色，天然鑽石價格在兩年來下跌近三成，人造鑽石更暴跌逾七成。買家怕鑽石價格續跌，不願出手，讓產業龍頭戴比爾斯（De Beers）陷入困境。

追蹤全美2,000多家商店鑽石價格的Tenoris數據顯示，天然鑽石的平均價格在2022年5月觸及每克拉6,819美元的高點後，在2024年12月價格摔至4,997美元，跌幅為26.7%。人造鑽石均價在2020年1月漲抵3,410美元高點後，到去年12月摔至892美元，同期跌幅更達73.8%。

倫敦珠寶商表示，現在不是買鑽石的好時機，幾周後也許會變得更便宜。

鑽石價格崩跌，主要是人造鑽石的出現。人造鑽石以往需要好幾周製作，現在幾小時就能完成。

另一方面，人造鑽石的來源也比開採鑽石更容易追蹤，對千禧世代來說，這表示實驗室生產的鑽石比較沒有道德問題。目前合成鑽石在婚禮珠寶的市占達45%，重創戴比爾斯等鑽石巨擘。

戴比爾斯去年12月表示，2024年初持有總值20億美元的龐大鑽石庫存，到年底時庫存總值也大致未變。戴比爾斯已減產兩成，母公司英美資源集團（Anglo American）則已宣布要出售戴比爾斯。

鑽石交易過去曾克服衝擊。珠寶歷史學家奧格登說，英國媒體1725年宣布在巴西發現鑽石礦脈後，原鑽價格在八年內重挫三分之二，因投資人憂心鑽石會變得像鵝卵石一樣普遍，導致葡萄牙鑽石商人的庫存滯銷，但後來逐漸恢復正常。

1867年南非發現鑽石後，也有類似情況，但當時適逢北美鐵路新貴崛起，這群人成了鑽石的大買家，之後業者又把焦點轉往遠東市場。

投資 巴西 南非

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