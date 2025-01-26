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研調：川普政府加稅風險東南亞不低 牽動全球供應鏈

記者尹慧中/台北即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

川普政府上任後對區域市場加稅議題備受關注，研究機構預測，川普政府加稅風險東南亞不低，該區域也是PCB大廠積極投資的區域，也將牽動全球供應鏈動態。

依據美國非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（Information Technology & Innovation Foundation, ITIF）近期發表「川普風險指數排行」，台灣排第31名，遠低於墨西哥（第1 名）與泰國（第2名）等近年熱門的投資地區。

台灣電路板協會（TPCA）分析，從川普上任前的發言以及所釋出的訊息來研判，關稅僅是一種談判的籌碼，川普的「美國優先」思維針對不同國家背後要解決的核心問題不盡相同。ITIF 從 Military Spending/GDP、Trade Balance/GDP、Toughness on China 以及 Anti-U.S. Policies 共四個構面來評估各別國家最終面臨關稅的風險高低，台灣僅排名 31，低於墨西哥、泰國、南韓、日本等與台灣產業關聯性較高的國家，而加拿大則名列第5名。無獨有偶，經濟學人研究智庫（EIU）發表的前十大「川普風險指數排行」當中，墨西哥、中國與越南分別名列 1、6、9 名，而台灣並無上榜。

該機構分析，川普當選後對全球供應鏈的佈局將產生某種程度的影響，由於墨西哥、泰國、越南皆是台灣供應鏈熱門海外設廠的據點，受到關稅的潛在影響程度與風險並不亞於台灣。在定位上，海外設廠具有分散風險以及增加供應鏈韌性的效益，仍值得鼓勵，而從逆向來思考，台灣亦可預作準備以爭取或吸引更多的投資。台灣 PCB 產業以泰國為海外發展的重心，亦可參考以上的觀點，建議廠商在全球佈局的考量上仍須將台灣視為重要的投資地點，不可偏廢。

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