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川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）
美國總統川普再次揚言對墨西哥和加拿大課徵高額關稅，墨西哥披索及加幣應聲重貶。（路透）

美國總統川普新官上任三把火，入主白宮才過幾小時就對墨西哥、加拿大及歐盟祭出關稅威脅，弄得匯市水花四濺。墨西哥披索及加幣21日盤中對美元都貶值逾1.4%，歐元也貶逾0.6%。離岸人民幣貶幅較小，原因是川普未立即對中國祭出貿易限制。

川普20日在白宮橢圓形辦公室表示，最快可能2月1日對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，重申日前的威脅。川普上次揚言對加拿大和墨西哥祭出關稅時，給出的理由是這兩個與美國關係密切的貿易夥伴邊境管制鬆散，以及芬太尼非法交易猖獗。

川普再次提出警告，拖累墨西哥披索對美元21日盤中最多重貶逾1.4%，報20.7987披索兌1美元；加幣一度貶至1.4516加幣兌1美元，貶幅也是1.4%左右。墨西哥披索和加幣20日曾大幅升值，原因是政府官員透露川普不會立即對主要貿易夥伴祭出關稅，而是要研究貿易情勢。

聯博（AllianceBernstein）經濟學家溫諾格雷（Eric Winograd）說：「這種反覆無常的市況是新常態，相較於我們已習慣的拜登政府，川普政府政策預測難度或許較高，以流程為導向的情況也會減少。」

除了加拿大和墨西哥，川普同日也對歐盟開砲，揚言如果歐盟未加碼採購美國石油，就會對歐盟開徵關稅，顯示川普打算把貿易限制當成外交主要工具。歐元對美元20日升值近1.4%，21日盤中最多貶值0.63%，報1歐元兌1.035美元。

另一方面，由於川普就職演說未提到加密貨幣政策，比特幣價格已回吐漲幅。根據彭博報價，比特幣價格20日盤中最多漲至10萬9,241美元，創盤中新高紀錄，但終場以跌作收。比特幣價格21日盤中繼續下跌，一度瀕臨失守10萬美元關卡。

對比之下，離岸人民幣對美元21日盤中最多只貶值0.4%左右，而且稍早一度走升，最高升至人民幣7.2524元兌1美元，是1個多月以來最高價位。

川普 墨西哥 關稅

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