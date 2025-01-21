蘋果iPhone上季在中國銷量大跌18% 市占落居第三

Counterpoint Research的資料顯示， iPhone去年第4季在中國的銷量下滑18%。(路透)

市調機構Counterpoint Research的最新報告指出，蘋果公司（Apple）2024年第4季在中國的iPhone 銷量下滑了18.2%，在這個美國以外最大市場中，遭受重大挫折。

Counterpoint Research說，iPhone 在2023年第4季是中國智慧手機的銷售冠軍，上季第一名的位子被華為 和小米 奪走，市占排名下滑到華為、小米之後，成為第三。中國上季智慧手機前三名和市占率依序是：華為18.1%，小米17.2%，蘋果17.1%。

由於中國的銷售疲軟，拖累iPhone在上季這個關鍵購物季的全球銷量，下降了5%。

彭博資訊分析，這凸顯了最新一代iPhone上市後表現不均衡的問題。iPhone 16在中國的銷售初期是強勁的，但不久即失去動力。新一代iPhone的特點是有人工智慧（AI）加持，但這些AI功能在中國大多仍然不能使用。蘋果公司還在努力當地合作夥伴。

蘋果目前的策略是接觸所有可能的對象，包括百度、騰訊這類大型企業，也接觸了智譜AI等新創企業，但均尚未談成任何合作方案。

Counterpoint分析師Mengmeng Zhang表示，這是自美國對中國實施出口禁令以來，華為首次恢復領先地位。華為智慧手機銷售年增15.5%，主要受惠於中階手機Nova 13系列和高階Mate 70系列手機暢銷。