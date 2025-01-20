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加薩協議停火 航運業者為何仍避開紅海

編譯吳孟真／綜合報導
儘管葉門叛軍已暗示將暫停襲擊，但航運業者審慎以對，認為不宜太快恢復紅海航線。（路透）
儘管葉門叛軍已暗示將暫停襲擊，但航運業者審慎以對，認為不宜太快恢復紅海航線。（路透）

隨著加薩停火協議預定19日生效，葉門叛軍青年運動（又譯胡塞組織）已暗示將暫停襲擊行經紅海船隻和以色列，然而，航運業者對此卻審慎以對，認為不宜太快恢復紅海航線。

以色列總理內唐亞胡宣布，內閣18日通過加薩停火與人質釋放協議。斡旋國卡達說，該協議將在當地19日上午8時30分生效，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將開始六周休戰。這也代表加薩走廊長達15個月的血腥衝突將畫下句點。

胡塞組織領導人16日表示將追隨這項協議，暫停攻擊紅海船隻。海事安全公司Ambrey估計，一個多月後的第二階段停火協議，將可能讓胡塞組織正式結束對以色列、美國和英國商業船隊的攻擊。

彭博資訊報導，航運巨擘馬士基（Maersk）和油輪公司Hafnia表示仍在監控當地局勢。馬士基說，將在安全無虞的情況下回到紅海，恢復曼德海峽（Bab el-Mandeb）航線，但要討論恢復該航線的時機還太早。Hafnia透過電郵表示，「只會在可信任的官方單位確認此地安全無患後，才考慮恢復行經紅海」。

法國達飛海運（CMA CGM）也表示，正「密切監視當地情勢的演變，盼一切回歸安穩」，並說船員、船隻和貨物的安全是優先考量。

海事戰爭風險與保險專業機構Vessel Protect營運部門主管安德森說，「只有當胡塞組織獨立發表宣言，表示將全面停止對行經紅海和亞丁灣商船的攻擊行動時，海事風險率才會受到實質影響」。

波羅的海國際航運公會首席安全官拉森說，「未來幾周可能會有一些船隻恢復通行紅海」，「但整體航運要回到以哈衝突爆發前的水準，還須停火協議達到穩定的跡象更為明確，而貨運航線可能還得要更久才能恢復」。

一些產業觀察人士表示，一旦葉門西部沿岸確認可安全通行，貨櫃航線可能需時三至六個月，才能完全恢復正常。

報導指出，航運業者不太可能在以哈停火後數周內就突然改變航道，恢復蘇伊士運河航線，因為在長期和平難以確保的情況下恢復航線，若胡塞再發動攻擊，塞港和航線大亂的情況可能重演。

以色列 加薩 蘇伊士運河

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