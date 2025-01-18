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歐洲無人機產業鏈展2月杜塞道夫登場 15家台商參展

中央社／柏林18日專電
2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展將於2月18日至20日在德國杜塞道夫展覽中心開幕。圖為台灣廠商雷虎科技TM-450無人機。（台灣國防產業發展協會提供）
2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展將於2月18日至20日在德國杜塞道夫展覽中心開幕。圖為台灣廠商雷虎科技TM-450無人機。（台灣國防產業發展協會提供）

「2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」將於2月18日在德國杜塞道夫展覽中心開幕，探討歐洲未來多樣化無人機應用可能性。嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心、台灣國防產業協會將協同15家台灣廠商參展。

2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（Xponential Europe）是杜塞道夫商展公司（Messe Düsseldorf GmbH）承攬版權後，今年首次在歐洲主辦的全新無人機旗艦展覽會，全球28國近170家廠商參展。

在2月18至20日的展會中，將針對歐洲新興無人機載具與自主系統，包括自動駕駛系統、自動駕駛移動和機器人等技術領域，展出空中、陸地、水上甚至太空中的自主系統價值鏈，並設有系列論壇，探討歐洲未來多樣化無人機應用可能性。

這次展會主題包括技術研究與開發平台、配件與材料、政治與監管、支援基礎設施和營運，以及無人載具涉及的國家安全。展會焦點是自主系統與傳統重工業的創新研發預計，德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）名列參展廠商之一。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，雙方使用更多科技攻防戰，美國與歐洲聯盟國家提供烏克蘭大量軍事援助，德國為僅次於美國的烏克蘭軍援國，軍事與科技在無人載具的結合日新月異。

包括德國新創公司Helsling與人工智慧（AI）結合的無人機HX-2，迷你金牛座（mini-Taurus drones）攻擊無人機，德國鋼鐵生產商蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）與以色列航太工業（IAI）共同研發的無人潛水艇藍鯨（Blue Whale），在在展現德國傳統重工業轉型決心。

嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心作為發展國內無人機平台空間，自2022年成立至今有近50家產學業者進駐，透過推廣無人機應用與展演活動、無人機小學堂與工作坊等寓教於樂方式，拉近無人機與民眾的距離。

嘉義縣政府經濟發展處技正林裕智接受中央社訪問表示，近年來無人機產業供應鏈透過中央主導與地方配合，推動人才培育和發展相應供應鏈，在晶片研發與技術設計方面都取得進展。

林裕智說，「現在最大的限制是量產的訂單」。由於製造無人機成本很高，無論在材料或外型設計上，都受限於低量能而無法提高產能，透過國際買單就可以開製造線，用量產來壓低成本。

他表示，中國製造的無人機涉及國防與商業應用的資安疑慮，美國與歐洲紛紛加入非紅供應鏈，「地方由下往上推動，中央由上而下規劃資源，業者透過實力，共同走向國際爭取訂單」，期望透過參加國際貿易展會的企業對企業商務模式，以國外量能提高國內產能。

林裕智指出，推廣無人機應用普及化，涉及空域問題，由於觸及軍事禁航線，只有取得中央政府認可的示範計畫可以進行相關試飛，但在開放給民眾與一般業者部分，「無人機空域規範仍在突破階段」。

德國無人機領域商業智能研究平台Drone Industry Insights（DII）統計，2024年全球無人機視距內範圍操作（VLOS）與視距外範圍操作（BVLOS）共達1083萬小時，較2023年增加29%。

2024年北美的視距內範圍操作航班較2023年增加35.6%；亞洲的視距外範圍操作航班增加49.7%；歐洲的視距內範圍操作航班增加35.7%，視距外範圍操作航班成長2.6%。

DII新聞稿指出，由於AI和機器學習（ML）擴大消費者需求和採用率，近年來無人機產業在全球各消費和工業領域獲得相當普及度。2023年無人機全球產值為345億美元，預計2033年將達1011億美元。

2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展將於2月18日至20日在德國杜塞道...
2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展將於2月18日至20日在德國杜塞道夫展覽中心開幕。圖為台灣廠商智飛科技TU-30VG無人機。（台灣國防產業發展協會提供）

無人機 德國 AI

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