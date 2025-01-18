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川普與習近平熱線 分析：美中展示迫切溝通意願

川普2.0來了 中國恐用這招因應關稅 專家：亞洲央行挑戰大

中央社／台北18日電
美國總統當選人川普即將重返白宮，除了關稅政策，市場也關注對金融市場的影響。（美聯社）
美國總統當選人川普即將重返白宮，除了關稅政策，市場也關注對金融市場的影響。（美聯社）

美國總統當選人川普即將重返白宮，除了關稅政策，市場也關注對金融市場的影響。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，受到美中貿易戰打擊，人民幣趨貶機率大，亞幣可能跟進走貶，但又會遇到美國緊盯匯率操縱的難題，今年亞洲各國央行挑戰大。

川普將於20日就任美國總統，他揚言上任後，將對中國加徵高額關稅，不過近日市場傳出，中國可能透過讓人民幣貶值，因應關稅制裁。

林啟超指出，一旦關稅戰引發人民幣貶值，資料顯示，許多貨幣對於人民幣的敏感度其實很高，多數貨幣相關係數達0.6至0.7，新台幣也是如此，韓元、日圓更高。

林啟超表示，這意味當美國對中國制裁力道愈來愈強，關稅或是人工智慧（AI）等相關管制愈來愈明顯，中國內循環已經疲弱，如果外循環又受到打擊，可能使人民幣進一步貶值，加重其他亞幣貶值壓力。

現在亞洲國家貨幣政策普遍走向寬鬆，若人民幣又走弱，林啟超認為，亞洲央行開始面臨匯率下挫，要不要進場干預的問題；然而，一旦干預，可能又被美國財政部盯上，於匯率報告記上一筆，進而引來川普注意，這是亞洲央行今年較大挑戰。

對於台灣央行今年第1季的貨幣政策方向，專家學者普遍認為按兵不動的機率較高。合庫金控首席經濟學家徐千婷認為，台灣通膨壓力逐步緩解，央行缺乏升息的必要性，另一方面，國內景氣不錯，加上房地產尚處調整期，在達到均衡狀態之前，央行不會貿然降息，政策利率料將持平。

台新投信董事長鄭貞茂也認為，台灣通膨逐步趨緩，加上景氣有撐，央行短期要降息有難度，但升息也不至於，因為台灣不會與主要國家央行走向背道而馳。

央行 關稅 貨幣

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