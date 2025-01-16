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調查：川普上台 4成中企認為中美關係會改善

記者陳湘瑾／即時報導
中日韓3家媒體日前發布「中日韓企業管理者經濟預期年度調查」，4成中國企業回答對美關係「將改善」。(美聯社)
中日韓3家媒體日前發布「中日韓企業管理者經濟預期年度調查」，4成中國企業回答對美關係「將改善」。(美聯社)

中日韓3家媒體日前發布「中日韓企業管理者經濟預期年度調查」，4成中國企業回答對美關係「將改善」。與南韓日本企業相比，中國企業的樂觀情緒突出。有分析認為，其背景是儘管美中對立仍在持續，但仍期待能在美國川普新政府下進行談判。

綜合日經中文網和環球網的報導，調查邀請三國企業對本國經濟2025年的發展趨勢進行預測，中國98%受訪者預期本國經濟2025年將「保持平穩」和「增長」；日本81%受訪者預期「穩步增長」；韓國42%的受訪者預期本國經濟在2025年將惡化，佔相對多數。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英指出，三國企業的預期符合各自國家的國情，其中，中企的樂觀預期體現了他們對市場的信心和希望。

而中日韓三國受訪者對於影響2025年經營環境的主要原因中，關於「中美摩擦導致的不穩定環境擴散」對中日韓受訪企業來說均被視為第二大主要因素，提及率分別為25%、47%、39%。環球時報稱，可見中美貿易摩擦對日韓企業的負面影響大於對中國企業。

此外，該問卷詢問川普再次當選總統後美國與本國的關係將會如何。中國企業中「大幅改善」和「稍微改善」的比例合計達38%，高於「大幅惡化」和「稍微惡化」的合計（8%）；日本企業中圍繞對美關係認為「沒有變化」達到83%；南韓企業圍繞對美關係認為「改善」的為14%，另一方面，「惡化」達到40%。

有觀點認為川普第一個任期內通過談判在一定程度上緩和了關稅，因此與拜登現政府相比將更容易應對。陳鳳英認為，川普政府上台後，將實行以美國為中心的戰略。日韓會認為不能指望美國，將增加與中國的經濟合作。

日本日經中文網、中國《環球時報》與南韓《每日經濟新聞》近日聯合進行第13次「中日韓企業管理者經濟預期年度調查」，問卷調查於2024年12月2日至18日進行。日中韓合計有287家企業的經營者做出回答。聯合早報特別點出，上述提到「美國與本國關係」的調查結果，並未出現在環球時報的報導中。

川普 日本 南韓

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