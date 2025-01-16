日圓匯價今年來首度升破156 因日銀下周升息預期繼續升溫

日本銀行（央行）的升息預期，帶動日圓兌美元匯價16日盤中升破156日圓價位。 （路透）

市場對日本 銀行（央行）下周升息 的預期持續升溫，帶動日圓兌美元匯價繼周三（15日）收盤大漲近1%後，今（16）日盤上繼續升值約0.5%，報155.66日圓兌1美元，為去年12月20日以來首度升破156日圓

彭博資訊引述知情人士的話報導，日銀官員認為，只要美國候任川普 20日重返白宮後，沒有造成太多負面意外，屆時升息的機率很高。

知情人士說，日銀將在評估經濟數據、市場發展及美國經濟政策的影響後，做成最後結論，官員也可能上調今年度和明年度的核心－核心通膨率（不計生鮮食品與能源價格）預測。

日本16日公布，由於食品價格頑固停在高點，評估躉售物價的企業物價指數（CGPI）去年12月年增率為3.8%，與11月相同，凸顯物價壓力揮之不去，增添日銀下周升息的論據。CGPI是衡量企業之間相互收取商品或服務的批發價格指標。

日本經濟研究中心15日發布的報告指出，受訪的35位日本經濟學家預期，今年「春鬥」勞資協商的大企業勞工將贏得加薪4.74%，調幅雖略低於去年春鬥最終結果的5.33%，但高於去年所估的3.85%漲幅。

日銀總裁植田和男15日表示，日銀將在23、24日的利率決策會議中，討論是否升息。

日本農林中金總合研究所首席經濟學家南武志說，「躉售通膨仍然面臨強大的上漲壓力」，川普的關稅、移民和能源政策，可以會經由匯率變動等因素，影響到日本的貨幣政策。

批發價格指數是消費者物價指數（CPI）的先行指標，受到密切關注。日銀在下周決定是否升息之前，將仔細檢視這套數據。