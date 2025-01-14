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公債湧賣壓 美債殖利率攀1年高點 英債殖利率27年最高

編譯葉亭均／綜合外電
美國公債近日湧現賣壓，達到2023年11月以來最高。（路透資料照片）
美國公債近日湧現賣壓，達到2023年11月以來最高。（路透資料照片）

在美國上周發布的非農就業報告遠超預期之後，美國公債湧現賣壓，10年期美債殖利率13日一度攀抵4.79%，達到2023年11月以來最高。不僅美國，全球各地公債近日持續下跌，與價格走勢相反的殖利率則不斷升高，像英國30年期公債殖利率同日躍升至27年來最高。

美債殖利率飆高的近因，是美國就業數據太強，甚至令美銀大膽預估「降息周期告終」；遠因則是憂心川普2.0的政策推高通膨、也使美國財政狀況惡化。

美債市場並出現一大危險訊號：聯準會（Fed）從去年9月迄今總共降息4碼，即1個百分點，使基準利率降至4.25-4.50%，但美國10年期公債殖利率，同期間卻從3.6%，飆升至目前的4.77%，上升幅度超過1個百分點，這是1980年代初以來，是第二次見到的情況。

紐約阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克（Torsten Slok）表示：「市場正在傳達某種訊息，對於投資人來說，了解為何長期利率在Fed降息時仍在上升非常重要。」其中必須關注的問題包括：這種異常的債券市場走勢是否與美國財政狀況的擔憂、海外對美國政府債務需求減少，或者對Fed 2024年降息的合理性質疑有關。

Zacks投資管理公司經理人穆爾伯里和前避險基金經理人哈塞爾曼認為，債市的異常走勢代表通膨可能重新抬頭。此外，川普若實施關稅政策和大規模驅逐政策，可能進一步加大短期內實際通膨和預期的上升壓力。

穆爾伯里表示：「目前在債券市場上所看到的現象，反映了現在要宣布通膨已結束還為時過早。我們仍有許多工作要完成，Fed目前的寬鬆循環可能已接近尾聲。」他表示。這代表著「未來可預見的時間內，我們將面臨大約4%的利率。如果Fed被迫升息，那將是最糟糕的情況」。

哈塞爾曼則說，債券走勢代表通膨尚未受到控制，市場仍然預期Fed在短期內無法實現其2%的通膨目標。他認為美國10年期公債殖利率可能在今年上半年測試5%，而30年期殖利率可能超過6%，這可能吸引「大量買家」。投資者需要讓自己的投資組合「更安全、更保守，以因應包括波動性增加在內的多種風暴。」

近幾個月來，股市投資人一直不在意來自債市的警告，眼中只看到川普當選總統有望帶來減稅和鬆綁政策利多，還有AI展望看似無限光明。但上周，隨著美國公債殖利率攀升至不祥的里程碑，股市隨之下跌，外界才開始關注這一風險。

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