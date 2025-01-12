南韓、中國貿易結構已非10年前分工互補 韓媒：競爭將白熱化

在中國國務院2015年提出「中國製造2025」政策十年後，韓中雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向相互競爭過渡，且隨著中國在晶片和汽車領域的優勢快速提升，兩國競爭恐將進入白熱化。圖為韓國品牌的現代汽車。（美聯社）

中國國務院2015年提出「中國製造2025」政策後，中國製造業競爭力大增，十年來，韓中雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向相互競爭過渡，且隨著中國在晶片 和汽車領域的優勢快速提升，兩國競爭恐將進入白熱化。

韓聯社報導，近十年來，不僅南韓 銷往中國的螢幕、汽車零部件等中間產品出口量大幅縮水，南韓從中國進口中間產品的規模也明顯擴大。

根據南韓貿易協會12日發布的統計數據，2015年南韓對中國出口十大品目分別是半導體、螢幕、無線通信設備、汽車零部件、合成樹脂、石化原料、石油 製品、電腦、基本石化產品和鋼板。然而2024年前11個月，其中的汽車零部件、電腦、鋼板被擠出前十，螢幕和石油製品的名次分別降至第五和第九。

報導引述分析指，這種變化與中國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領「中國製造2025」有關。該政策推出後，中國企業的競爭力大增，使進軍中國市場的韓企面臨挑戰。

此外，從近十年南韓自中國進口數據，也能看出中國製造業競爭力增強的趨勢。與2015年自中國進口十大品目相比，2024年前11個月共有五個品目新進前十明，分別為第二名的精密化工原料、第四名的工業用電器、第七名的乾電池及蓄電池、第九名的醫藥品，以及第十名的汽車零部件。

值得關注的是，南韓電池產業對中國前驅體、鋰等核心材料的依賴度較高，南韓三大電池廠商雖與陸企形成競爭關係，但同時這些材料從中國進口的規模增勢顯著。南韓去年在前驅體、鋰等精密化工原料上自中國進口額高達69.7億美元。

此外，汽車零部件曾是南韓對中國出口重點品目，去年則成為南韓自中國進口的十大品目之一。報導認為，上述數據反映出南韓對中國提供中間產品，再由中國經加工向全球提供成品的分工結構已不復存在。

報導並指，當前韓中兩國在整個產業鏈中的競爭進一步加劇。加上中國在存儲晶片和汽車領域的技術和價格優勢快速提升，且這兩大品目均為南韓的主力出口品，兩國在海外市場上的競爭恐將進入「白熱化」階段。