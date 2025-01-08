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2025加密產業黃金時代來了？幣圈應注意的5大新興趨勢

編譯湯淑君／綜合外電
加密產業對2025年寄予厚望，期盼美國總統川普上台為加密幣黃金時代揭開序幕。（歐新社）
加密產業對2025年寄予厚望，期盼美國總統川普上台為加密幣黃金時代揭開序幕。（歐新社）

加密產業對2025年寄予厚望，期盼美國總統川普上台為加密幣黃金時代揭開序幕。他們盼望川普2.0大舉鬆綁監管法規，讓他們在全球銀行體系暢行無阻，也期待美國證管會（SEC）全面撤銷對他們的訴訟，若央行把比特幣納入準備更是錦上添花。

彭博資訊報導，指望川普2.0為加密產業征服世界鋪路，未免期待太高，實際結果可能不如所願。因為歐洲和亞洲當局另有規劃。

歐盟去年底已啟動新規定，要求大型穩定幣必須把60%的準備金停泊在銀行帳戶；若不遵守規定，歐洲投資人將難以取得Tether的USDT--目前首屈一指的穩定幣。（穩定幣以1：1比率釘住美元、歐元和其他法定貨幣，以利交易比特幣、乙太幣和其他高風險數位資產。）銀行機構將趁虛而入，發行存款代幣與穩定幣競爭。傳統金融業可能比加密產業更勝一籌。

亞洲國家也擬定計畫，設法發揮區塊鏈潛能。例如中國大陸就希望善加運用，以抗拒美元霸權，並反制矽谷讓金融業去中心化的烏托邦理想。

總之，對置身於貨幣、銀行業和科技交叉路口的公司而言，2025可能是動盪頻仍的一年。彭博資訊點出五個2025年值得觀察的新興趨勢如下：

一、金融「鐵幕」垂下

全球貨幣將分裂成西方和東方兩個世界。一大分水嶺時刻是，國際清算銀行（BIS）最近宣布退出跨境支付平台「多邊央行數位貨幣橋」（mBridge），就在俄羅斯總統普亭稱之為規避制裁的工具後。泰國、香港和阿拉伯聯合大公國都參與此計畫，沙烏地阿拉伯6月也加入，但主導mBridge的是中國大陸。

唯恐華府濫用美元霸權制裁他國，東方國家正尋求建立一套替代機制，用意在避用美元和SWIFT（全球跨境支付金融訊息傳輸系統），藉此削弱美國影響力。讓兩種非美國貨幣透過美元作「媒介」間接兌換，估計占美元需求的36%至40%，倘若替代機制興起，將縮減這部分的美元需求。

二、資金快速自由移轉

東方貨幣集團將加速整合。印度和東南亞正努力將各國國內支付系統連結起來，並歡迎其他國家加入。香港觀光客在泰國想上高爾夫球付費課程，只要掃描QR碼，即可從香港的銀行簽帳金融卡帳戶扣款支付。這類實驗讓連結多國即時支付系統的跨境支付網絡Nexus逐漸成形。有了這種開放式的智慧手機跨境支付協定，60秒內就能完成即時匯款。如今用戶數正達到臨界質量。

三、「數位雙胞胎」待產

不過，創新焦點將是花旗集團所謂的區塊鏈技術的「殺手級用例」：金融與現實世界資產的代幣化，預估到2030年，這個市場的規模將達到4兆美元。在這方面，亞洲也志在取得領導地位。從綠色債券到電動車充電站，香港正探索將一切資產以數位化呈現的可行性。新加坡則試圖以「智能合約」--可自我執行的電腦程式碼--來取代人工作業流程，以加速基金管理、私人銀行業務，及其龐大金融服務業中的眾多其他領域。

四、數位現金熱潮減退

之前熱烈討論的一些流行趨勢將消退。央行數位貨幣（CBDC）或許是其中之一。總部在倫敦的官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）發布的最新「支付的未來」報告顯示，2024年一項調查發現，僅13%的中央銀行認為，將各國CBDC串連起來是改善跨境資金轉移的最佳途徑。2019年，臉書（今更名為Meta Platofrms）宣布推出世界貨幣Libra的計畫後，北京也加速推動數位人民幣（e-CNY）。其他國家見狀，也開始思考是否推出自己的CBDC。如今，Libra早已夭折，數位人民幣也未成氣候，川普更對數位美元興趣缺缺。其他國家的熱忱逐漸降溫。

五、存款代幣興起

中國或許會繼續推廣數位人民幣，藉此在全球石油貿易和其他重要領域削弱美元霸權。西方國家央行則會安於把CBDC局限於批發用途：金融機構可透過交換這些代幣完成銀行間結算。至於消費大眾想以低成本方式跨境轉帳的需求，可透過Nexus協定將國內支付系統連成一氣來滿足，或把銀行存款放在區塊鏈上--如果資金按預設規則流動的需求量夠大的話。

這些存款代幣將由發行的金融機構兌付，所以稱不上是一種主權債務，與ATM提款有別，但大多數人仍會那麼看待。和穩定幣不同，代幣化存款不必保持1：1的擔保準備金。單憑存款保險，就足以讓用戶對自己數位錢包裡的存款價值放心。

結論是：2025年金融業的權力平衡將維持現狀。加密產業會比以往更能自由發行各式各樣的投機資產，但貨幣仍將掌控在傳統銀行機構手中。

貨幣 央行 香港

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