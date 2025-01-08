豐田汽車進軍日本輕型火箭新創 挑戰特斯拉太空霸權

豐田汽車公司將投資日本一家致力於量產輕型火箭。（歐新社）

豐田 汽車公司將投資日本 一家致力於量產輕型火箭的新創企業，盼藉此打破特斯拉 一枝獨秀的局面。

這家新創公司名為星際科技，7日宣布豐田將透過旗下研究部門Woven by Toyota，對該公司投資70億日圓（4400萬美元），豐田將取得星際科技執行董事會一個席次。豐田會長豐田章男6日在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上，已率先釋出投資星際科技的訊息，表示豐田跨足火箭領域是革新運輸努力的一環。

豐田章男說：「我們也正在探索火箭世界，因為人類移動的未來不應限制在地球，也不該局限在一家汽車公司。」應是暗指特斯拉，特斯拉執行長馬斯克也掌管正在開發火箭技術的SpaceX。

這項消息不僅為豐田開啟太空探索的新篇章，也將與日本傳統的航太巨頭三菱重工直接置於競爭態勢。三菱重工透過其H3系列火箭服務日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的任務，JAXA去年2月17日成功發射運載火箭H3，該火箭曾以挑戰SpaceX Falcon 9為目標，試圖在全球市場取得競爭優勢。不過，三菱的H3火箭因延遲多年才首度發射，對於全球市場的影響力仍有限。

豐田表示，將利用其大規模車輛製造的專業知識，為Interstellar Technologies的火箭生產提供支持。這項合作預計不僅能加速火箭的量產，也有望降低太空運輸成本，對日本的航太產業帶來深遠影響。

2013年成立的星際科技，已七度發射旗下小型次軌道MOMO火箭，該火箭2019年首度進入太空，但星際科技尚未部署軌道衛星。豐田期盼該公司量產汽車的經驗，能在星際科技生產火箭時派上用場。