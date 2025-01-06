植田和男重申有可能升息 但日圓新年開局承受賣壓

日銀總裁植田和男再度提醒市場，如果今年經濟繼續改善，他將進行升息。（路透）

日本 銀行（央行）總裁植田和男再度提醒市場，如果今年經濟繼續改善，他將進行升息 。

植田和男周一（6日）出席東京日本銀行家協會主辦的新年會議，發表今年首次公開談話。他說：「我們的立場是，如果經濟和通膨狀況持續改善，我們將提高政策利率，以調整貨幣政策的寬鬆程度。」

植田和男重申立場，此時正值觀察人士尋找線索，判斷日銀是否會在本月或3月升息。植田對於下次升息的時間維持開放態度，表示這將取決於經濟、通膨和金融情勢。

日銀上月將基準利率維持在0.25%不變，植田和男在決策會議之後的記者會談話偏向鴿派，導致市場猜測1月可能不會升息，這也拖累日圓匯率 貶至去年7月來最低水準。先前，多數市場觀察人士預期日銀下次升息會是在1月23、24日舉行的決策會議。

此後，12月日銀的會議意見摘要暗示一些決策成員認為有必要更早升息，而非更晚。植田和男周一的談話顯示，日銀仍有可能在本月升息，但也可能選擇等待，視當前的環境而定。這種不確定性使日圓處於相對疲軟的水準。

日圓兌美元匯率周一盤中一度貶至0.4%，報157.83日圓，東京交易員在新年假期結束後重返市場並拋售日圓。

澳盛銀行日本外匯和大宗商品銷售主管町田廣之表示：「由於預期年底和新年期間市場震盪而減少持有部位的日本投資人，現在轉而買進美元、賣出日圓，以回應美國公布正面的經濟數據。」他說，日圓最快短期內升至158至160日圓水準。

日圓若進一步走貶，可能促使日本政府干預市場以支撐日圓匯率，甚至也有可能促使日銀更早升息。