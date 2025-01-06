歐美日三大央行今年利率怎麼走？川普讓總裁們坐立難安

全球央行今年預料會進一步降息，但行事將審慎，因應川普政策帶來的變化。(路透)

全球央行 今年預料會進一步降息 ，但行事將審慎，密切觀察川普在就任美國總統後的政策動向。雖然多數央行接下來一年應該會寬鬆貨幣政策，但步調可能減緩。

彭博經濟研究預測，已開發國家今年整體降息的幅度僅有72個基點，低於2024年的降幅。這項指標的變動反映出寬鬆貨幣政策已有進展、但對還沒完全消散的通膨壓力審慎以待，而且川普第二任政府將帶來不確定性。

川普重返白宮，對全球央行來說是個揮之不去的影響因素。如果他確實履行加徵關稅威脅，可能損害經濟成長；如果貿易對手國報復，可能推高消費者物價。

在彭博聚焦的23家央行中，只有兩家今年可能升息，包括日本和巴西。在美國，聯準會（Fed）已將重心轉向通膨復熾的風險，可能限縮進一步寬鬆利率 政策的空間；歐元區、英國等其他央行，雖準備繼續降息以支持經濟成長，但沒有跡象顯示急於出手。

Fed在去年12月再度降息1碼，但許多官員預測2025年只會再降息2碼，原因是注意力轉回通膨率回落的步調停滯，且川普的政策更添壓力。市場預期Fed基準利率從當前的4.25%-4.5%，今年底降到3.75%-4%。現在市場對3月降息1碼的看法為五五波，但預估6月前會降息1碼、70%的機率在年底前第二度降息。

歐洲央行（ECB）雖然降息起步較慢，但一直在穩定的降息路上，可望今年中之前讓存款利率降至2%。市場預期ECB本月降息1碼、6月底前再降3碼，年底前還有25%的機率再降1碼。分析師認為，雖然歐元區通膨會朝央行的2%目標回落，但服務價格仍以目標值近4%的幅度上揚，增添薪資通膨的隱憂。

在日本，通膨率維持在日銀設定的2%目標之上已經超過兩年半，彭博資訊預測日銀將逐步升息，讓利率在年底時達到1%，高於當前的約0.25%左右；市場則預期5月前會升息1碼、年底前再升1碼。不過，日銀總裁植田和男1月時暗示，川普政府上任後的政策不確定性，可能會讓日銀在制定利率政策時審慎行事。

在其他央行方面，彭博的預測顯示英國央行有望將基準利率從4.75%，年底降至3.75%；加拿大利率有望從3.25%降至2.5%、印度則從6.5%降至5%。巴西央行可能邁向升息，把基準利率Selic從12.25%升至13.5%，以便抑制由財政政策所引發的通膨。