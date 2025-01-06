我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

Fed官員示警通膨回升風險 利率政策應維持限制性

編譯黃淑玲／綜合報導
Fed官員之一，美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金警告說，美國經濟持續強勁，薪資與其他物價壓力有可能重新抬頭。（路透資料照片）
Fed官員之一，美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金警告說，美國經濟持續強勁，薪資與其他物價壓力有可能重新抬頭。（路透資料照片）

Fed官員之一，美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金提出警告，川普就任美國總統後，通膨再起的風險升高，聯準會的利率政策應該在更長時間內維持限制性。聯準會理事庫格勒也傾向降息要慢慢來，前景充滿不確定性，必須根據數據「循序漸進」。

巴爾金（Tom Barkin）3日在馬里蘭銀行家協會的演講中表示，「我認為通膨的上行風險大於下行風險」，理由是美國經濟持續強勁，薪資與其他物價壓力有可能重新抬頭，「我認為自己的立場是希望維持限制性久一點，反對另一派，也就是『我們已大功告成，何不將利率降至中性』的立場」。

路透分析，巴爾金今年雖在制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，但他的談話反映了聯準會內部，現在正就何時再次降息，以及本月稍晚川普就職後日益不確定的經濟環境，展開辯論。

巴爾金提到川普實際行動的不確定性，讓前景充滿迷霧，他相信在聯準會敲定計畫之前，會有一段加長的拉鋸討論。

巴爾金預期美國未來一年的經濟前景，整體上會是好的，消費者支出可望維持強勁，企業也對新政府的親商稅收政策、監管政策，普遍持樂觀看法。

有FOMC投票權的理事庫格勒（Adriana Kugler）與巴爾金的看法相近。她在CNBC 3日播出的訪談中也提到，自己是在支持維持政策限制性久一點的陣營裡。她認為，聯準會目前對今年美國的經濟表現會如何，還沒有明確把握，必須由後續經濟數據來決定貨幣政策方向。

庫格勒說，由於聯準會上個月預期今年的降息次數會比先前所估的少，「有一種觀點認為，我們可以多花一點時間，慢下來」，步調更加循序漸進，同時觀察數據，了解頑強的通膨壓力是否再次緩解。她表示，現在通膨又見升高，「我們希望確定這只是暫時性的，而不是持久的現象」。

庫格勒表示，川普政府的具體施政會是如何，存在不確定性，聯準會官員正在考慮各種可能情況。她強調，只要有數據佐證，她仍支持今年漸進降息。

聯準會 降息 川普

上一則

全球核電需求增 加拿大積極擴產鈾礦 力拚重登一哥

下一則

理財Q&A：創造佳節美好回憶 是最棒禮物

延伸閱讀

澤倫斯基籲川普保烏平安 烏克蘭無預警反攻俄庫斯克

澤倫斯基籲川普保烏平安 烏克蘭無預警反攻俄庫斯克
梅蘭妮亞紀錄片 找「尖峰時刻」名導拍攝 亞馬遜年中播出

梅蘭妮亞紀錄片 找「尖峰時刻」名導拍攝 亞馬遜年中播出
川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質
俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45
投資人現在投資基金，不愛主動型股票基金，偏好被動基金和ETF。 (路透)

主動型股票基金失寵 投資人轉向這兩類投資商品

2024-12-30 23:55
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位