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美面臨寒冬推升需求 帶動油氣價格雙飆

編譯湯淑君／綜合報導

極地渦旋準備侵襲美國，美國部分地區可能面臨十多年來最寒冷的1月，天寒地凍助長家用取暖需求，導致上周天然氣價格先行大漲，國際油價也收漲，似已喚醒近幾年因暖冬而休眠的能源市場波動。

美國天然氣價格上周大漲4%，過去一個月來漲幅更達到14%。基準的亨利港天然氣期貨上周四漲到每百萬英熱單位（BTU）3.66美元，上周一盤中最高更飆上4.2美元。取暖油期貨周線同步大漲5%，基準的紐約港期貨合約上周四約以每加侖2.35美元成交。

布蘭特原油期貨3日漲0.8%，每桶收在76.51美元，是10月14日來最高價位。西德州中級原油（WTI）以每桶73.96美元作收，是10月11日來最高。總計一周來布蘭特漲2.4%，WTI漲幅將近5%。

瑞銀分析師史托諾沃表示，歐、美各地寒氣逼人，取暖需求擴增可望帶動油價走高。隨著冬季展開，取暖燃料價格上漲本就是常態；美國北部歷經數年暖冬後，今年面臨十多年來最寒冷的1月，更讓大宗商品市場交易員提高警覺。

Price Futures Group分析師傅林恩說：「美國產量勁增，庫存高於平常水準，讓市場一直安於現狀。但今後市場或許得面對睽違已久的冬季挑戰。」

天然氣 油價 暖冬

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