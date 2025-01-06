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美國消費性電子展將登場 聚焦四大看點

財經新聞組／綜合報導
CES展將於1月7日登場。圖為2024年美國消費性電子展。（路透資料照片）
CES展將於1月7日登場。圖為2024年美國消費性電子展。（路透資料照片）

2025年美國消費性電子展（CES）將於7日正式開幕，鎂光燈焦點預料是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將發表的主題演講，而今年CES共有四大看點。

人工智慧續扮2025主軸

今年AI無疑是主軸之一，尤其黃仁勳預定美西時間6日晚間6時30分發表主題演講，討論AI、遊戲、機器人等領域的創新，預料將更新Blackwell平台的最新進展。

CES主辦單位美國消費科技協會（CTA）表示，今年CES年度創新獎以AI為成長最快的領域，申請件數比去年增加49.5%。參展企業將展示廣泛的AI驅動產品，涵蓋家電、數位健康、及個人與寵物照護產品，受到高度期待者當屬下一代的AI筆電、更聰明的AI助理等裝置。

晶片大咖發表最新產品

受到AI熱潮的提振，晶片製造商近年已成為CES的要角，除了黃仁勳的演說，超微（AMD）和英特爾（Intel）將分別在6日召開記者會，預料將發表最新款的AI個人電腦（PC）晶片。在英特爾前執行長基辛格去年12月意外退休後，將由代理執行長霍特豪斯出席。

三星電子6日記者會，預料將聚焦於家電產品、而非半導體。SK海力士也將設攤，展示「實現AI的下一代半導體科技」。

中廠參展比率悄悄提高

今年約有1,400家中國廠商參展，占總參展廠商比率略增至逾30%，多為聚焦於電子產品的中小型企業，聯想、TCL及海信為今年參展的知名中國企業，阿里雲與比亞迪鋰電池公司重返CES，小鵬匯天（Xpeng Aeroht）將展示飛天車原型，字節跳動今年雖缺席，但旗下的TikTok將擺攤。

雖然美國對中國電動車課徵100%關稅，中國電動車品牌也未打入美國市場，吉利旗下的極氪仍將一口氣展示三種車款。

加密貨幣成熱門關鍵詞

今年CES參展廠商預料將熱議川普政策提案的影響，包括減稅、加徵關稅、及是否繼續圍堵中國取得晶片管道等議題。

不過，川普雖帶來貿易戰陰影，卻也讓加密貨幣產業更加樂觀前景，使加密貨幣、區塊鏈及「Web 3.0」再度成為CES的熱門關鍵詞。世界各地的元宇宙與金融科技新創公司，預料將展示最新的Web 3.0創新。

AI CES 晶片

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