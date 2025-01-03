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南韓散戶錢進美股 部位1年激增65%創高 最愛特斯拉

編譯林文彬／綜合報導
南韓散戶投資人正湧入美國股市，一方面看好美股在川普第二任將持續大漲，一方面也對南韓股市過去幾年表現低迷感到失望。（歐新社）
南韓散戶投資人正湧入美國股市，一方面看好美股在川普第二任將持續大漲，一方面也對南韓股市過去幾年表現低迷感到失望。（歐新社）

南韓散戶投資人正湧入美國股市，一方面看好美股在川普第二任將持續大漲，一方面也對南韓股市過去幾年表現低迷感到失望。

英國金融時報（FT）報導，韓國證券集保公司數據顯示，截至2024年底南韓投資人持有的美股達到1,121億美元，比一年前增加65%，改寫歷史新高。相較之下，南韓投資人去年賣超的KOSPI大盤指數成分股價值達到5.4兆韓元（36億美元），拖累該指數下跌近10%。

特斯拉（Tesla）是最受南韓投資人歡迎的海外股票，南韓散戶截至上月總計持有價值245億美元的特斯拉股票。特斯拉執行長馬斯克去年7月在X稱讚南韓人「聰明」，就是因為看到這股熱潮。人氣排名第二的是輝達（NVIDIA），金額達到121億美元，後兩名分別是蘋果（49億美元）及微軟（32億美元）。

根據MSCI數據，韓股年化後的10年股東總報酬率僅5%，低於日股的10%和美股的13%。由於國內政局最近陷入動盪，南韓散戶轉進美股的現象今年可能進一步加劇。在上月短暫宣布戒嚴後，南韓總統尹錫悅已遭彈劾。

韓國企業治理論壇主管李南穆（音譯）說：「這場大風吹凸顯股東報酬率低迷使南韓散戶對國內股市感到失望，這個趨勢可能持續下去，除非情勢出現戲劇性轉折。」

現年39歲、在南韓一家經紀商擔任公關經理的白小姐2019年以來持續投資美股，目前持有的美股約1億韓元，她的外國投資組合截至目前報酬率已達到20%。對比之下，白小姐持有2,000萬韓元的國內股票，這些投資報酬率估為負30%。

白小姐說：「我偏好長線布局，但國內股市波動太劇烈。成長潛力強大的本土企業不多，即便未來十年抱住不動，這些公司也不太可能給很多甜頭。」

分析師認為，南韓法律和監管框架設計成保護產業集團創辦家族，犧牲少數股東，是韓股價位低落的原因。另外，專家表示，南韓也需要調降全球數一數二高的遺產稅率（上看65%），藉此削弱大型家族企業集團控股股東刻意壓低旗下子公司股價的誘因。

南韓 投資 美股

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