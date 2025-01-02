我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

全球貿易區域化 航運業者轉向青睞中型貨櫃船

編譯葉亭均／綜合外電
航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶，以便靈活因應全球貿易的最新發展。(路透)
航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶，以便靈活因應全球貿易的最新發展。(路透)

由於全球貿易從中國轉向亞洲其他地區港口，促使航運業者從訂購超大型船舶的時代，轉向訂購較小型的船舶。

根據船舶經紀公司Braemar的數據，在2025年，只有六艘能載運超過1.7萬個20呎標準櫃（TEU）的超大型貨櫃船預定交付，遠少於2020年的17艘；相較下，有83艘能裝載1.2萬至16,999個20呎櫃的中型船舶預定同年完工，是五年前的近五倍。

Braemar貨櫃市場分析師羅奇表示：「1.6萬個20呎櫃的船舶將成為航運公司的熱門主力船型。」他說，全球貿易「溫和」加上超大型船舶飽和，降低了對大型船隻的需求。

產業人士指出，有關燃料的環保法規威脅和貿易受到干擾，包括去年紅海的船舶襲擊事件，也打擊了對最大型貨櫃船的需求。

隨著川普本月下旬將重返白宮，貿易干擾預料會持續。川普已揚言對中國進口品加徵高額關稅。

航運市場追蹤業者Xeneta首席分析師桑德表示：「我們確實見到業者不再只從中國採購產品。」他說，供應鏈正擴散至亞洲其他地區規模較小的製造中心，「只有在有足夠貨物能把船隻裝滿的情況下，使用最大型船舶才有經濟意義；如果沒有，就會虧錢。」

亞洲一家大型貨櫃航運業者的高層主管也表示，隨著製造轉向印度和越南，「預期最大型船舶在兩個或三個港口能被裝滿，可能不太合理了」。

在這一轉變前的數十年來，趨勢是航運業者訂購超大型船舶以因應全球貿易榮景。最具代表性的，就是2021年時，裝載22萬噸重、2萬個TEU的長賜輪在蘇伊士運河擱淺長達六天引發了關注。

專家表示，葉門青年運動組織攻擊船舶，凸顯了航運產業必須要有靈活性。儘管超大型船隻主要用於行經蘇伊士運河的亞歐航線貿易，但在穿越像是巴拿馬運河等其他要道時，卻面臨挑戰。

為客戶提供造船相關建議的HFW律師事務所合夥人麥克萊恩表示：「蘇伊士運河關閉事件，對貨櫃航運業造成嚴重影響。」他還說，較小型的船舶能更有彈性地因應總體經濟事件。

蘇伊士運河 川普 越南

上一則

阿里分手大潤發 出清高鑫股權 總價達16.9億美元

延伸閱讀

美股封關 史坦普指數連兩年漲幅逾20%

美股封關 史坦普指數連兩年漲幅逾20%
馬士基航運敦促客戶：1/15前將美東、南岸各港貨櫃清空

馬士基航運敦促客戶：1/15前將美東、南岸各港貨櫃清空
海底輸電纜斷運 芬蘭：疑遭俄港口出發油輪破壞

海底輸電纜斷運 芬蘭：疑遭俄港口出發油輪破壞
俄羅斯貨船於地中海爆炸沉沒 烏克蘭稱該船赴敘利亞運武器

俄羅斯貨船於地中海爆炸沉沒 烏克蘭稱該船赴敘利亞運武器

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果