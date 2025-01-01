亞股2025能啟動補漲行情？ 兩大因素恐使Q1黯淡

一名行人行經日本股市指數看板。圖為2024年3月資料照片。(美聯社)

亞股投資 人對2025年初市場展望相對悲觀，因為川普矢言加徵關稅 和美元可能更強勢等隱憂環伺。

根據彭博資訊在12月底對15名策略師和基金經理進行的調查，11人預期至少在整個第1季，亞股將落後美股，因為川普的「美國優先」政策將推高美國的經濟成長和通膨，支撐美元，並且限制各央行降息的空間。

MSCI亞太指數在2024年上漲約7%，不到標普500指數23%漲幅的三分之一，因全球AI熱潮帶動美國大型科技股大漲。投資人認為，亞股在短期內難以追上，儘管相對於美股的估值處在歷史低點。法國興業銀行預期，第1季將是「空方時期」，而金英證券表示，亞幣匯率疲軟，不利資金流入股票。

景順資產管理日本公司全球市場策略師木下智夫表示，「亞洲股票可能面臨川普政府新政策帶來的不確定性。我預期第1季的估值不會有太大改善。」他預測，MSCI亞洲指數在3月底將達185點，較2024年底收盤水準僅上漲不到2%。

儘管亞洲整體展望黯淡，但約半數受訪者表示，預期陸股的表現可能會優於其他亞股，理由是中國政府推出刺激措施，此外，多數負面因素已被計入股價，儘管北京當局在去年9月底推出刺激政策帶動一波反彈，但股票估值仍然偏低。

中國滬深300指數去年上漲近15%，是2020年以來首度全年上漲，且大部分漲幅出現在最後一季。

安本（abrdn）投資主管黃新耀（Ng Xin Yao）表示：「中國股市可能有上漲空間，因為投資人低估中國政府提振國內經濟的決心。」他建議買進優質消費類股。他認為，如果川普與中國國家主席習近平達成協議，美國關稅可能不會那麼嚴厲。

約三分之一受訪者預期，日股的表現將再次超越亞洲其他國家。東證指數在2024年上漲近18%。

Lombard Odier亞洲區主動投資組合管理主管邵志銘表示，日本股市看起來有吸引力，是因為企業獲利成長且經濟出現「結構性改善」。青睞日股的分析師表示，日本央行的升息路徑可能會是漸進的。

近70%受訪者表示，亞洲第1季面臨的最大風險是美國提高關稅的威脅；其餘受訪者認為，地緣政治緊張局勢或中國刺激措施不足也可能是風險。

宏利投資管理公司建議，投資人應聚焦現金流和資產負債表強勁的公司，因為它們更能安度長久維持在較高水準的利率環境以及新的美國關稅規定。RBC財富管理亞洲則建議投資人不急著買股票，傾向等待關稅措施的發展更為明確。