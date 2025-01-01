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南韓人今年買精品 價格又要更貴

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓購物民眾2022年3月在首爾一家香奈兒（Chanel）門市前排隊，準備進店消費。 (路透)
南韓購物民眾2022年3月在首爾一家香奈兒（Chanel）門市前排隊，準備進店消費。 (路透)

多個精品品牌準備在新的一年調漲在南韓的售價，南韓媒體說，這將進一步使得一般消費者難以「高攀」這些高價商品。

南韓高檔精品的價格2024年已經漲過一波，新的一年又要再往上走，可見精品商愈來愈聚焦在生活奢華的忠實顧客之上。

愛馬仕（Hermès）精品在南韓的售價今年預期將調高。以往愛馬仕每年就都會調價一次，不過去年調了兩次。分別是在1月時調高鞋子和手提包價格，6月Garden Party系列手提包的價格又再漲一次。

香奈兒（Chanel）2024年在南韓調高手表和珠寶價格，市場觀察家表示，今年預料會再漲價。

至於幾個名表品牌，則是已經宣布2025年將要調高售價。勞力士往年都在1月調價，2024年1月部分表款漲了8%，今年援例也會在1月漲價。TAG Heuer、Breitling的手表也預定在這個月變得更貴。

義大利品牌Loro Piana表示，他們在南韓銷售的商品，自2025年第一個周六（4日）起調漲價格，漲幅依不同商品類各異。例如熱門的Loom手提包部分款式，原售價近690萬韓元（約4693美元），漲幅為8%；部分服飾是高漲幅可達23%。

精品在南韓的售價不斷上漲，讓南韓千禧世代、Z世代想擁有精品的年輕人轉向比較買得起的二手市場。首爾江南區專賣二手精品的商場，看到顧客增加。

南韓 愛馬仕

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