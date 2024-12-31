黃金2024年大漲逾27%創14年來最佳 布蘭特原油連跌兩年

國際黃金現貨價格在2024年大漲超過27%。 (路透)

國際黃金價格2024年全年大漲超過27%，創下2010年以來的最大年線漲幅。國際油價 ，布蘭特原油年線下跌約3%，美國西德州原油幾乎持平僅微漲0.07美元。

紐約黃金現貨價格周二（12月31日）上漲0.69%，報每英兩2,624.50美元；去年一年漲幅高達27.47%，行情主要受到避險需求和各國央行降息帶動。不過今年市場情緒可能會變得更加謹慎，聚焦川普即將展開的第二任總統任期內的政策轉變。

全球央行的強勁購買、寬鬆的貨幣政策，以及地緣政治的不確定性，推動了具有避險特性的黃金在2024年價格連創新高，10月31日創下2,790.15美元的歷史最高價。

分析師預期，2024年支撐金價的因素將持續到2025年，不過他們也提到了川普政策可能帶來的潛在阻力，因為美國新政府的施政可能會刺激通膨，從而減緩美國聯準會的降息步伐。MKS PAMP SA金屬策略主管席爾斯（Nicky Shiels）說：「黃金正處於長期牛市之中，但2025年的走勢不會像2024年那樣單向上升。」

銀價在2024年也表現亮眼，漲幅近22%，為2020年以來最好的一年。銀價封關日價格下跌0.3%至每英兩28.87美元。花旗集團金屬策略師莫奎（Tom Mulqueen）認為，銀價將上漲至每英兩36美元，因應巨大的市場短缺和2025年的聯準會降息。不過，由於2025年工業需求增長前景不佳的利空因素，預計銀價的表現不會超過黃金。

國際油價方面，布蘭特油價2024年下跌約3%，是連續第二年年線下滑，因為疫情後的需求復甦停滯不前，中國大陸經濟舉步維艱，同時，美國和其他非石油 輸出國組織（OPEC）產油國向本已供應充足的全球市場，注入更多原油。美國西德州原油價格則是全年基本持平。

2024年最後一個交易日，布蘭特原油期貨結算價上漲0.65美元，或0.88%，至每桶74.64美元。美國西德州原油結算價上漲0.73美元，或1.03%，至每桶71.72美元。

路透周二的月度調查顯示，由於中國大陸需求疲軟和全球供應增加，將抵消石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）支撐市場的努力，2025年石油價格可能會在每桶70美元左右。

一些分析師認為，2025年的石油供應可能會緊縮，實際情況將取決於川普新政府的制裁等政策。川普已呼籲俄烏戰爭立即停火，他也可能重新對伊朗實施所謂的最大壓力政策，這些都可能對石油市場產生重大影響。