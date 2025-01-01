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川普關稅衝擊 日調整在中國布局、韓投資墨國按暫停

編譯簡國帆／綜合報導
在川普發表關稅談話後，南韓企業在墨西哥的新投資計畫已幾近停擺，企業正採取更審慎的做法，選擇重新評估投資決策。（路透）
在川普發表關稅談話後，南韓企業在墨西哥的新投資計畫已幾近停擺，企業正採取更審慎的做法，選擇重新評估投資決策。（路透）

受到美國總統當選人川普揚言加徵關稅的影響，南韓企業界正暫停在墨西哥的新投資與整頓計畫；另外，四成的日本企業也表示將至少會考慮重新評估在中國的營運。

在墨西哥第三大城、也是當地南韓工業重鎮蒙特雷（Monterrey），南韓企業人士正表達對川普關稅政策的憂慮，一家當地貿易顧問業者指出，在川普發表關稅談話後，南韓企業在墨西哥的新投資計畫已幾近停擺，企業正採取更審慎的做法，選擇重新評估投資決策。

南韓媒體Pulse報導，2024年在墨西哥設立子公司、且已物色到設廠地點的一家南韓車燈製造商，已無限期延後墨西哥投資計畫；一家汽車轉向系統製造商已暫停在當地創設子公司的計畫。

一家當地的起亞汽車合作夥伴表達了心中疑慮，「我們很擔心，因為川普揚言對墨西哥進口貨課徵25%關稅，就算是已經談好的訂單也可能飛了」。報導指出，許多韓企如今都在盤算如何讓銷售管道多元化。

LG已經宣布將關閉位於Mexicoli的監視器製造據點，然後併入位於Reynosa的電視製造公司，以精簡在當地的組織運作。

在墨西哥營運的中國企業，也未能倖免。比亞迪計劃在墨西哥投資設廠，但當地政府受到來自美國政府的壓力，只好不斷拖延投資案的核准時程。就連美國電動車龍頭特斯拉（Tesla），原先都已在蒙特雷找好土地準備設廠，但也因為關稅疑慮，暫停計畫。

川普的關稅威脅，也衝擊企業對中國的布局。一項調查顯示，在中國設立營運據點的日本企業中，8.6%受訪者表示可能重新評估在中國的策略，另外32.4%回應可能考慮重新評估。許多日本企業在中國設施生產的產品都是出口到美國等地。

多數企業還在觀望，因為重整供應鏈需要龐大的成本和人力，但許多企業領袖都感受到要重新評估中國事業的壓力。一家日本主要汽車零組件製造商的主管說，根據川普對中國關稅的影響，「我們將被迫和我們的客戶商議，包括評估生產、供應系統及價格」。

針對川普當選對企業營運的影響，38.9%受訪者表示為負面或略為負面，比率高於2016年12月川普首次上任前的37%，這次也只有17.6%認為川普二進白宮會對其營運有正面影響。

川普 墨西哥 關稅

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