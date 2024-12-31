睽違八年 南非蘭德名列2024新興貨幣第五強

南非蘭德2024年全年貶值逾2%，卻位列表現第五佳的新興市場貨幣，也是自2016年以來首次擠進前五名。 （路透）

南非貨幣 蘭德2024年全年貶值逾2%，但位列表現第五佳的新興市場 貨幣，是自2016年以來首次擠進前五名。法國農業信貸銀行及投資 顧問公司Ashmore集團分析師指出，蘭德今年表現仍令人期待。

蘭德在12月大跌，使2024年前11個月的漲幅回吐還不夠，最終收跌2.8%，但在彭博追蹤的24個主要新興市場貨幣中表現名列第五，緊追在馬元、港幣、泰銖及秘魯索爾之後。2024年主要新興貨幣中只有前三種交出正報酬。

2024年美國經濟表現強健，推動美元走強，使開發中國家貨幣苦苦掙扎。但蘭德因投資增加、通膨減緩與結構轉型而增添韌性，再加上央行持守謹慎對策，使蘭德維持住對美元的利率優勢。

法國農業信貸銀行新興市場研究與策略主管Sebastien Barbé說，「南非貨幣套利交易對投資人來說仍有很強的吸引力，主因是通膨及貨幣預期表現都保持穩定。」套利交易指的是借美元買進更高收益貨幣的策略。根據彭博計算，2025年蘭德的回報率預估可達到15%。

法國農業信貸銀行預測，至2025年底，蘭德可能升到16.40兌1美元，代表可能升值將近13%，且高於彭博訪調分析師預期的中位數（18.07）。蘭德匯率目前報18.8兌1美元。