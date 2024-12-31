三星電子新年能擺脫頹勢？韓媒：2025年仍面臨三大挑戰

韓媒朝鮮日報分析，三星未來一年還將面臨三大挑戰。（路透）

三星 電子過去一年來頹勢連連，但韓媒朝鮮日報分析，三星未來一年還將面臨三大挑戰，首先是中國晶片 業者積極進軍通用型半導體市場，第二是川普 政府上任後可能調高關稅，第三則是國內政策僵局讓半導體事業展望蒙上陰影。

分析師們已經調降三星電子2025年的獲利預估。根據市場追蹤業者FnGuide的數據，2025年三星的平均營業利益預估為40.48兆韓元（約300億美元），較8月預估的63.59兆韓元下修36.3%。

為逆轉頹勢，三星必須在高頻寬記憶體（HBM）等AI晶片領域大有進展，另外也必須獲得「韓國晶片法」等政策支持。該法律將使研發人員不受南韓每周工時上限52小時的限制。

最迫切的挑戰來自中國同業以更低價格供應通用型DRAM。例如長鑫存儲正以比三星低一半的價格供應DRAM晶片。在11月，通用型PC DRAM的均價比前月跌價20.6%，至1.35美元。集邦科技預測，中國DRAM產量2025年將增加25%，進一步壓低價格。

川普政府1月將上任也構成另一大風險，若實施保護主義關稅政策，可能推高三星記憶體晶片的價格，並削弱搭載三星晶片的智慧手機和PC的需求。自川普當選美國總統以來，分析師已將三星2025年的營業利益預測調降約20%。

AI晶片市場在2025年預料維持強勁，但三星迄今還沒辦法追上SK海力士在這方面的技術優勢。三星期待已久向輝達（Nvidia）供應HBM3E晶片的計畫已經被延後至2025年。

在南韓國內，韓國晶片法案仍面臨立法僵局。晶片業者認為讓研發人員豁免於每周52小時工時的限制規定，有助提升技術優勢，但在野黨主張通過該法，將削弱52小時的每周工時制度。這項豁免僅適用於約7,000名員工相當於三星7.5萬名半導體勞工的約9%。