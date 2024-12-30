我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

馬斯克遭控企圖影響德國選舉「愛管閒事又自以為是」

日韓製造業景氣低迷 韓工廠生產減幅高於預期

編譯葉亭均／綜合外電
南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱。（路透）
南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱。（路透）

南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱；日本12月工廠景氣萎縮速度放緩，因生產和新訂單下滑的情況有緩和跡象。

南韓統計局30日公布，11月工業產出指數經季節調整後月比下滑0.7%，不如前一個月持平的情勢，也遜於路透訪調經濟學家預期的下滑0.4%。

南韓11月工業產出指數年比上揚0.1%，低於前一個月的6.3%增幅，也不如經濟學家預期的0.4%增幅。

在上月，南韓出口成長速度放慢至14個月低點，因為在關稅不確定性環伺之際，韓國對美國、中國大陸的出口下滑。南韓的企業信心在本月觸及逾四年來最疲弱。

日本同日公布的數據則顯示，工廠景氣萎縮的情況有所緩解。au Jibun Bank日本12月製造業採購經理人指數（PMI）終值上升至49.6，顯示三個月來最溫和的收縮。這項指數略高於初值49.5和11月的 49.0，不過仍是連續第六個月低於景氣榮枯分界50。

標普全球市場財智分析師巴提（Usamah Bhatti）表示：「由於生產和新訂單減緩的情勢改善，整體數據邁向較為接近中性。」

製造細項指數在12月連續第四個月萎縮，但萎縮速度也比前月減緩。製造業者指出，新訂單低迷是產量下滑的主因；新訂單連續第19個月萎縮，因國內與主要海外市場需求減少。接受調查的一些公司表示，半導體市場是新訂單疲軟的原因。

日本工廠12月擴大僱員，而且達到4月來最高水準，逆轉11月僱員減少的局面。受調查的企業表示，他們聘僱更多勞工是為了因應勞力短缺，並且為未來需求做準備。

南韓 日本 勞工

上一則

波音流年不利 南韓濟州航空空難再補一槍

下一則

龍舌蘭酒熱退燒 墨國庫存高達5億公升

延伸閱讀

波音流年不利 南韓濟州航空空難再補一槍

波音流年不利 南韓濟州航空空難再補一槍
赴泰慶祝80大壽後搭濟州航空歸國 南韓一家9口全數罹難

赴泰慶祝80大壽後搭濟州航空歸國 南韓一家9口全數罹難
南韓空難雪上霜 代理總統遇新危機 朝野拚救災暫擱政爭

南韓空難雪上霜 代理總統遇新危機 朝野拚救災暫擱政爭
南韓空難同機型 荷航液壓系統故障 失控偏離跑道

南韓空難同機型 荷航液壓系統故障 失控偏離跑道

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。（路透）

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

2024-12-24 04:48

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起