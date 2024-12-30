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經濟復甦緩慢 政局動盪 法精品業富豪 身價大縮水

編譯魏紹揆／綜合報導

受累於中國經濟復甦緩慢導致精品需求疲軟，拖累精品類股今年來重挫，加上法國政局動盪衝擊當地股市，路易威登（LVMH）創辦人暨執行長阿諾特、萊雅集團（L'Oreal）繼承人梅爾斯、開雲集團（Kering）老闆皮諾等法國精品富豪的財富，今年來縮水的總金額為歷來最多。

根據彭博億萬富豪指數，阿諾特、梅爾斯及皮諾等人的財富今年來共減少約700億美元，因為這些富豪各自執掌的公司股價大跌，例如開雲今年來股價已下跌41%。

在新冠疫情封城期間一度登上全球首富的阿諾特，今年來淨資產減少310億美元，縮水金額是全球前500大富豪最多，但他現在仍是地表第五富有。梅爾斯長期是全球最富有的女性，去年更成為首位財富超過1,000億美元的女性，如今已失去這兩個頭銜。

88歲的皮諾身價已從2021年8月高點銳減64%至220億美元，是這段時間內仍名列彭博億萬富豪指數的人中，財富縮減最多的一位，主要是開雲旗下最大時尚品牌Gucci陷入困境所致。

中國消費者已減少購買皮革製品、名牌禮服及護膚品，Gucci等精品業者正以新的管理階層與策略因應困境。巴尼耶內閣垮台等法國的政局動盪，也削弱投資人對該國資產的興趣，巴黎CAC 40指數今年來跌3%，表現可能是歐債危機以來最差。

愛德蒙羅斯柴爾德資產管理公司基金經理海亞特說，「原本認為中國顧客能扮演2024年精品業的成長引擎，但這沒有實現」，「在連續三年帶來出色成長的報復性消費減弱後，精品業也顯露了疲態」。

駐巴黎的Carmignac投資委員會成員托澤特表示：「對精品業來說，這是回到現實，確實如此」，「2023年來所發生的狀況是恢復常態」。

投資 疫情 封城

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