2大關鍵…台積熊本1廠火速量產 海外廠最先達陣

台積電熊本晶圓廠營運合資公司JASM。（美聯社）

共同社報導，熊本縣知事木村敬昨（27）日表示，在23日收到台積電 熊本晶圓廠營運合資公司（JASM）的通知，熊本一廠已按照計畫，本月「開始量產」；台積電昨日也證實此事。

台積電海外廠布局最快速為日本 廠，獲日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22/28奈米、12/16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓，如今新廠也按進度量產，首批客戶為索尼 集團等大企業。

台積電10月17日法說會中，董事長暨總裁魏哲家也表示，因日本政府支持，熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠進展順利，已經完成所有製程驗證，本季開始量產，熊本晶圓廠與台灣晶圓廠有相同水準的製造品質和可靠度。

台積電與索尼半導體等企業2021年宣布在熊本建立晶圓廠。第一工廠主要生產影像感測器和車用半導體等，投資金額約1.3兆日圓，日本政府決定提供最多4,760億日圓的補助。魏哲家也提到，熊本的第二座特殊製程技術晶圓廠已經開始整地，興建工程計畫於2025年第1季開始。第二座晶圓廠將支持在消費性、汽車、工業和HPC相關應用的策略性客戶，預計於2027年底開始生產。

外媒先前報導，JASM首座新廠能在今年如期投產，有兩個關鍵，包含建設工程24小時進行，最高的時候約有6,000人同時進行施工，以及完整供應鏈。

木村敬說，之前已要求JASM在開始量產時與他聯繫，以便監測工廠排放的廢水，目前看來已量產，熊本縣將於明年1月開始監測該工廠的廢水，並希望在1月中旬開始報告結果。