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日政府2主因明年預算創高 千億日圓補助晶片國家隊

編譯易起宇／綜合報導
日本政府明年新年度預算預料達115.5兆日圓。（路透）
日本政府明年新年度預算預料達115.5兆日圓。（路透）

日本政府明年4月起新年度預算預料將達到歷來最大的115.5兆日圓（7350億美元），主因是社會安全和還債成本擴大。日本政府並表示，將從明年度預算中提撥1000億日圓給「晶片國家隊」Rapidus，協助其本土化生產新世代晶片。

路透報導，據記者看到的預算案草案，日本明年度預算規模將達到歷來最大的115.5兆日圓，超越去年度創下的最高紀錄114.4兆日圓，以及今年度最初規劃為112.6兆日圓。日本首相石破茂政府預計將在27日批准此案，並於明年初交付國會審議。

這其中社會安全支出將比今年度增加38.3兆日圓，以因應持續老化的人口；還債支出則將從今年的27兆日圓增加至28.2兆日圓，主因是該草案預期，明年度日本10年期公債殖利率將從今年度的1.9%提升至2%，13年來首次達到2%。

此外，日本政府25日也在經產省專家會議上表示，將在明年度預算中納入用於投資Rapidus的1000億日圓，以支援其量產新世代晶片，並期盼其投資能鼓勵民間為Rapidus集資。

不過，在財源方面，由於該草案預期，明年度稅收將比今年度增加8.8兆日圓至78.4兆日圓，原因是企業獲利復甦，政府明年度預計將只發債28.6兆日圓，低於今年度的35.4兆日圓，為17年來首次發債規模低於30兆日圓。

數十年來斷斷續續的財政支出和改革，已使日本擁有工業國家中最龐大的政府負債，規模比其每年經濟產出高逾一倍。

剔除新債發行和還債支出後的主要預算收支將只赤字不到1兆日圓，為政府明年度達到主要預算盈餘目標保留了可能性。

另外，日本政府25日也下修其經濟預測，預期今年度的實質經濟成長率為0.4%，低於11月的0.7%，原因是中國大陸經濟放緩拖累出口；明年度成長率則維持1.2%。

日本 預算 晶片

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