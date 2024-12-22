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今年大漲兩倍 Spotify高層售股 2創辦人進帳9億美元

編譯劉忠勇／綜合報導
Spotify股票在紐約證券交易所交易，今年股價幾乎漲了二倍，市值接近1000億美元。（路透）
Spotify股票在紐約證券交易所交易，今年股價幾乎漲了二倍，市值接近1000億美元。（路透）

Spotify高層主管和董事2024年出售價值12.5億美元的自家股票，其中兩位聯合創辦人進帳9億美元，隨這家音樂串流平台股價大漲獲利了結。

英國金融時報從美國證券交易委員會（SEC）公告文件分析，Spotify大約20位高層和董事今年共獲利了結12.5億美元，主要集中在11月和12月。

Spotify股票在紐約證券交易所交易，今年股價幾乎漲了二倍，市值接近1000億美元，相較於2022年和2023年的情況形成截然對比。Spotify最慘曾跌到歷史谷底，市值一度低於200億美元。

Spotify部分售股是依據原本安排好的股票處分計畫。Spotify發言人說：「作為長期財務規畫的一環，有些Spotify高層已出售部分Spotify股票。」

Spotify執行長艾克（Daniel Ek）於2006年與羅倫重（Martin Lorentzon）在瑞典共同創辦了這家公司，艾克今年共賣掉近3.5億美元的股票，最近一次是在12月11日獲利了結2800萬美元。根據彭博估算，艾克淨值超過70億美元。仍擔任Spotify董事的羅倫重今年也賣掉超過5.5億美元的股票。

Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）2016年起兼任Spotify董事，他今年也靠出售Spotify股票進帳600萬美元。

Spotify和Netflix各在音樂與電視領域大幅領先競爭對手，成為「串流戰爭」無可爭議的贏家。

華爾街對艾克重新重視獲利能力給予肯定。Spotify去年裁減1/4員工並調漲訂閱價後，今年的每一季都獲利。即使在數十個國家漲價，這家串流媒體公司仍以驚人的速度持續吸引新客戶。

美國銀行的分析師11月調高Spotify的目標股價測，尤其驚豔今年在利潤上的驚人表現。

摩根史坦利分析師寫道：「Spotify長期以來擁有獨特且強大的產品優勢與成長機會。在2024年，獲利潛力已開始顯現。」

Spotify 證券 Netflix

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