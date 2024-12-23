可可豆歉收 價格漲不停 短期內沒有結束跡象

由於主要產區歉收使供給緊俏，可可豆期貨價格上周大漲近6%，今年來更已累計飆漲逾200%，表現稱冠其他主要大宗商品，漲幅甚至超越比特幣 ，而且漲勢短期內還沒有結束跡象。

彭博資訊報價顯示，紐約可可豆明年3月期貨20日收盤跌1.3%至每公噸11,954美元，但一周來仍累計上漲5.8%，連續第八周走高；該期貨18日更攀抵每公噸12,931美元的歷史新高，年底流動性清淡也加劇可可豆市場的波動。

由於可可豆最大產區西非遭逢惡劣氣候和致命的農作物病害，今年產季可能連續第四年歉收，使供給嚴重短缺，帶動可可豆期貨今年來已狂漲213.2%。相較下，比特幣今年來大漲131.1%。

全球第二大可可豆生產國迦納20日調降今年9月起的2024／2025年產季收成量預測5%，降到約61.75萬噸，為第二度調降。可可豆價格飆漲，大幅提高許多交易員維持空頭部位的成本，因而紛紛逃離這個市場。

面對價格持續走高，巧克力製造商也紛紛搶購可可豆，以固定住原物料成本，又使價格衝得更高。

StoneX集團交易副理齊恩泰克表示，目前今年供應情勢依然不穩，可能連續第四年供不應求，況且象牙海岸和迦納都還在履行去年產季被迫展延的供應合約。

摩根大通 分析師艾倫說，在去年產季可可豆出貨量不足，商業投資 人限制賣出的期貨，使這些投資人在紐約商品交易所的總空頭部位降至2011年來最低，又進一步使流動性更短缺，導致市場容易劇烈震盪。

彭博彙整的數據顯示，全球最大可可豆生產國象牙海岸今年產季迄今的出貨量比去年同期增加約33%，但德國商銀（Commerzbank）分析師團隊表示，這個數據「可能造成誤導」，因去年產季的出貨量非常少。

分析師也說，隨著全球可可豆庫存驟減，西非若再歉收，市場的緩衝能力將變得很小，「推升價格上漲的風險」。迦納氣象局上周已警告，明年的熱浪強度可能更高，「我們正經歷氣溫的不尋常升幅」，敦促公眾採取必要的防範措施。