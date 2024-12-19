1+1未必大於2 本田、日產合併恐非萬靈丹

日本兩大車廠，本田與日產證實正在協商合併。圖為日產執行長內田誠（左）與本田社長三部敏宏今年3月在東京出席共同記者會。（美聯社）

日本第二大車廠本田 傳出將與第三大車廠日產合併本田傳出將與第三大車廠日產，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤 ，但路透報導指出，從Stellantis集團的前例來看，單靠結盟無法打造出一家傑出的車廠。

若這樁合併案最終開花結果，日產可望獲益最豐，合併消息傳出後，該公司股價18日收盤暴漲近24%。

即便如此，根據Visible Alpha編匯的市場預期，日產在止於2026年3月的年度營業利潤率可能只有0.4%。本田的汽車部門表現好一些，為4.6%，但仍只有豐田 的一半。

路透專欄Breakingviews計算，若日產與本田全面合併並削減支出(達營收4%)，也就是達成雷諾、日產、三菱結盟時的節流目標，其利潤率可提高至7%。若再整合財務部門並吞下三菱，可省下更多支出。若川普落實對美國進口貨品加徵關稅的威脅，合併將更為有利。

然而，合併的成效仍有限度。以Stellantis為例，從2017年寶獅併購Opel開始，該汽車集團逐步成形。如今該集團同樣面臨銷量下滑、利潤萎縮的困境，主因是在美國提供的產品售價過高，又無法激起買氣。董事會對如何解決此一問題看法分歧，導致執行長下台。