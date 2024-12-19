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1+1未必大於2 本田、日產合併恐非萬靈丹

編譯陳律安／綜合外電
日本兩大車廠，本田與日產證實正在協商合併。圖為日產執行長內田誠（左）與本田社長三部敏宏今年3月在東京出席共同記者會。（美聯社）
日本兩大車廠，本田與日產證實正在協商合併。圖為日產執行長內田誠（左）與本田社長三部敏宏今年3月在東京出席共同記者會。（美聯社）

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併本田傳出將與第三大車廠日產，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，但路透報導指出，從Stellantis集團的前例來看，單靠結盟無法打造出一家傑出的車廠。

若這樁合併案最終開花結果，日產可望獲益最豐，合併消息傳出後，該公司股價18日收盤暴漲近24%。

即便如此，根據Visible Alpha編匯的市場預期，日產在止於2026年3月的年度營業利潤率可能只有0.4%。本田的汽車部門表現好一些，為4.6%，但仍只有豐田的一半。

路透專欄Breakingviews計算，若日產與本田全面合併並削減支出(達營收4%)，也就是達成雷諾、日產、三菱結盟時的節流目標，其利潤率可提高至7%。若再整合財務部門並吞下三菱，可省下更多支出。若川普落實對美國進口貨品加徵關稅的威脅，合併將更為有利。

然而，合併的成效仍有限度。以Stellantis為例，從2017年寶獅併購Opel開始，該汽車集團逐步成形。如今該集團同樣面臨銷量下滑、利潤萎縮的困境，主因是在美國提供的產品售價過高，又無法激起買氣。董事會對如何解決此一問題看法分歧，導致執行長下台。

本田 利潤 豐田

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