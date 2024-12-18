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兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

力拚馬斯克星鏈 歐盟啟動IRIS²太空衛星網路12年計畫

編譯林聰毅／綜合外電
歐盟啟動了十年來最雄心勃勃的太空計畫，打造一個安全的太空通訊系統。（美聯社）【作者：林雍晉，日期：2024-12-18，數位典藏序號：20241217230749686】
歐盟啟動了十年來最雄心勃勃的太空計畫，打造一個安全的太空通訊系統。（美聯社）【作者：林雍晉，日期：2024-12-18，數位典藏序號：20241217230749686】

歐盟啟動了十年來最雄心勃勃的太空計畫，已與工業財團SpaceRISE簽署了為期12年、價值106億（111億美元）歐元的合約，將打造一個安全的太空通訊系統，為歐洲各國政府和人民提供高速聯網服務，欲與美國馬斯克的星鏈（Starlink）、亞馬遜的「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）相抗衡。

歐盟的衛星群計畫Iris²，將在低地球及中地球軌道部署290顆衛星組成的通訊網路，預計在2030年初以前全面投入運營，這是繼伽利略（Galileo）導航系統和世界上最大的地球觀測網路哥白尼（Copernicus）之後歐洲第三個大型太空基礎設施計畫。

Iris²的雙重目標是為歐盟成員國的軍事、國防和外交目的提供安全的通訊服務，同時也透過這項尖端計畫重振歐盟萎靡不振的太空產業。其他潛在用途包括監控、自然災害受災區的連線，以及提供民用寬頻通訊服務。

歐盟執委會副主席薇勒庫南（Henna Virkkunen）說：「這個尖端的衛星群計畫將保護我們關鍵的基礎設施，連接我們最偏遠地區，並增加歐洲戰略自主性。」歐盟的國防和太空執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）稱讚此次簽約是歐盟安全和國防「向前邁出重要一步」，他說，歐洲在很多方面都受到威脅，包括來自俄羅斯干擾導航訊號的威脅。

他並表示：「在戰爭時期，我們不能失去網路連線。」

Iris²的預算預估為106億歐元，其中歐盟將投資60億歐元，歐洲太空總署（ESA）將出資5.5億歐元，SpaceRISE則負責41億歐元。這項計畫最初估計需要60億歐元的經費。

SpaceRISE是一個由法國的歐洲電信衛星（Eutelsat）、西班牙的西班牙衛星（Hispasat）和盧森堡的衛星服務商SES領導的財團，成員包括歐洲航太巨人空中巴士、德國電信、義大利衛星通訊服務商Telespazio，以及法國航太、國防工業電子集團泰雷茲（Thales） 。

但對歐盟來說，這是非常晚的起步，因為與星鏈有很大差距，後者擁有6,000多顆衛星，並宣稱客戶遍布約100個國家。此外，星鏈在俄烏戰爭期間一直扮演要角，基輔的軍隊利用它來從事軍事行動。

歐盟 太空 航太

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