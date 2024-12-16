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WSJ：深海已成為無人載具戰場最前線

兩樣情 日本製造業PMI連六個月萎縮 服務業景氣持續擴張

編譯任君翔／綜合外電
日本12月綜合PMI指數走高，製造業連六個月萎縮，服務業則持續擴張。 （路透）
日本12月綜合PMI指數走高，製造業連六個月萎縮，服務業則持續擴張。 （路透）

日本au Jibun銀行16日發表的12月採購經理人指數（PMI）初值顯示，在需求低迷下，日本工廠活動已連續六個月萎縮，但服務業仍持續擴張，顯示日本經濟對服務業的依賴正持續擴大。

最新指數顯示，日本12月製造業PMI指數由11月的49.0，緩步上升至49.5，但仍低於景氣榮枯線。自6月以來該指數均低於50，顯示製造部門仍未轉向擴張。

標普全球市場財智經濟學家巴提（Usamah Bhatti）指出：「差別持續體現在（兩個部門的）需求中，服務業企業的新業務出現這四個月來最強勁的成長，而製造商則面臨訂單的大幅萎縮。」

指數也顯示，製造業的信心放緩至2022年5月以來最低，顯示企業感受到成本壓力，四個月來不斷攀升的通膨讓製造商的投入成本居高不下，最終反映在售價上，使價格攀升至7月以來新高。

同時，12月服務業PMI從11月的50.5上升到51.4，達到四個月來最高。但其信心下降，主因是勞動力短缺及日漸推高的投入成本，將服務業平均售價提高至八個月來最高。

而綜合PMI（包含製造業與服務業兩個部門）則來到在50.8，較11月的50.1上升，是8月以來最高，也是連續第二個月高於榮枯線。而人力聘僱部分則較上個月下跌。

日銀上周五發布的短觀報告顯示，本季日本大型製造業者的情緒緩步上升，非製造業者則維持樂觀態度。

然而，企業普遍對未來三個月的經營狀況表示悲觀，因全球需求放緩，加上川普揚言推動的關稅政策，均使前景籠罩陰霾。

日本 川普 關稅

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