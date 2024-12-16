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川普關稅會重挫越南？樂觀看法是：吸引力仍在 會有更多外資來

編譯季晶晶／綜合外電
部分人士認為，比起中國，越南不是川普關稅針對的重點，那裡仍具競爭優勢。（路透）
部分人士認為，比起中國，越南不是川普關稅針對的重點，那裡仍具競爭優勢。（路透）

川普在第一次任期內與北京打貿易戰時，越南趁勢崛起，但重返白宮的川普打算關閉這個「後門」，包括台灣電子製造商在內的公司都在考慮原本要在越南進行的新投資。但部分人士認為，越南的優勢沒變。

自六年前川普對大陸製品徵收關稅以來，越南每年的經濟成長率達約8%，越南目前供應美國大約三分之一的運動鞋、一半的木床和餐桌，以及四分之一的太陽能電池。越南現已成為對美貿易順差的第四大經濟體。

川普想用關稅強迫各國縮小與美國的貿易逆差，而他提名的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）主張美國收緊法規，以免廠商利用第三地規避關稅。這讓考慮前往或擴大投資的廠商（台商也在內），擔心越南失去優勢。

越南有部分人士樂觀看待此事。他們認為，川普的打擊重點是中國和墨西哥，越南不是主要目標。就算對越南製品徵收任何新關稅，稅率也將低於中國，這有助於越南保持競爭優勢，最終仍將推動更多外資進入越南。

資產管理公司Dragon Capital的專家Thuy Anh Nguyen表示：「在川普第一任期內，讓越南具有吸引力的許多因素，現在依然存在。」

AI晶片大廠輝達（Nvidia）已計畫在越南設立AI研發中心。在越南投資逾220億美元的三星，最近同意在當地興建價值18億美元的二極體螢幕新廠。

由於設廠需要好幾年的時間，協助企業在越南設廠和採購原料的Frank Vossen表示，有些公司寧可將出口從美國轉移到其他市場，也不願遷出越南。

越南 川普 關稅

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