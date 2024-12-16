FT圓桌論壇邀專家盤點 2025投資關注四重點

英國金融時報（FT）邀請市場專家盤點2025年關注重點，將包括四大領域：美國總統當選人川普 的關稅 威脅只是施壓談判的策略、美股浮現泡沫跡象、中國與歐洲股市命運相連，以及加密貨幣漲勢將趨緩。

FT在倫敦總部召開年度投資 圓桌論壇，由FT專欄作家馬丁與柯克和市場專家參與，包括施羅德（Schroders）全球無限制固定收益團隊經理人史都華、富達國際（Fidelity）全球宏觀及策略資產配置主管艾哈邁德及Goshawk資產管理公司投資委員會主席艾德斯坦等人。

針對「川普2.0」政策前景，艾哈邁德認為美國明年將進入通貨再膨脹階段，消費者支出和企業獲利都提高，而川普要對中國課徵60%關稅、對其他國家課徵10%-20%關稅的政見，可能是強硬派的立場，因此是能談判的。艾德斯坦不擔心美歐關稅戰會非常嚴重，柯克也認為投資人不必太過擔心關稅。

柯克並認為，美股浮現泡沫跡象，當前氛圍和之前的日股泡沫時期相似，艾德斯坦也指出，美股目前價位偏高，問題在於投資人對企業潛在獲利的信念有多高，以及被動式投資推升少數大型股的程度有多高。

針對歐洲和中國，艾德斯坦預期，雖然歐股目前看起來很便宜，但只有在中國股市表現傑出時，歐股才會大漲。史都華指出歐洲必須稍微寬鬆財政，歐股短期才具可投資性。馬丁則認為，川普希望俄羅斯和烏克蘭達成某種協議，但目前投資人低估了這個可能性。

至於加密貨幣，馬丁預期漲勢將趨緩，比特幣明年行情全靠猜測，可能介於8萬-50萬美元，但若川普真的履行建立比特幣國家準備的承諾，價格「可能沒有上限」。