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韓股連四天上漲 有望收復尹錫悅戒嚴未果引發的跌幅

編譯季晶晶／綜合外電
韓股主要指數Kospi指數周五（13日）連續第四日上漲，有望收復在總統尹錫悅實施戒嚴未果後引發的跌幅。（美聯社）
韓股主要指數Kospi指數周五（13日）連續第四日上漲，有望收復在總統尹錫悅實施戒嚴未果後引發的跌幅。（美聯社）

韓股主要指數Kospi指數周五（13日）連續第四天上漲，目前攀高0.6%，報2,497.6點，有望收復在總統尹錫悅實施戒嚴未果後引發的跌幅。另外，南韓財長與三大信評公司的主權評級負責人舉行電話會議，試圖打消政治動盪引發的市場擔憂。

Kospi指數盤中最高漲至2,500.32點，短暫超過12月3日的收盤水準2,500.10點，尹錫悅在當天深夜宣布實施戒嚴，全國譁然，但幾小時後匆匆撤銷戒嚴令。

由於投資人認為韓股近期跌過頭，並預期如果尹錫悅的第二次彈劾案在周六投票通過，將能緩和政治不確定性，股市重新站穩陣腳。

南韓執政黨國民力量黨公開表態會支持彈劾案的議員累計已達7人，在野黨不跑票的話，距離彈劾通過的門檻只差1票。尹錫悅的民調支持度已降至創新低的11%。

另根據南韓財政部周五發布的公告，崔相穆與標普、穆迪和惠譽開電話會議，告訴他們國內主要機構都正常運作，並稱先前的總統彈劾對經濟的影響有限，暗示事態發展不會對經濟活動造成衝擊。

南韓目前獲穆迪Aa2評級、標普AA評級，以及惠譽的AA-評級，三大信評機構給南韓的展望均為「穩定」。

南韓 彈劾 尹錫悅

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