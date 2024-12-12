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匯率競貶戰雲密布…美國關稅改變全球貿易 人民幣貶值風聲起

編譯陳律安／綜合外電
北京為因應關稅，考慮讓人民幣貶值，可能引發競貶戰。（路透）
北京為因應關稅，考慮讓人民幣貶值，可能引發競貶戰。（路透）

分析師表示，隨著美國關稅改變全球貿易和資金流向，中國高層討論明年允許人民幣貶值的消息，凸顯出投資人和企業正面臨匯率大幅震盪的風險。

路透11日引述消息人士報導，中國正在考慮讓人民幣貶值，以因應可能大幅提高的關稅。人民幣兌美元應聲貶值，對中國需求高度敏感的亞洲各國貨幣也隨之下跌。

自從川普當選美國總統以來，人民幣承受壓力，各界普遍預期人民幣將走軟，但將其貶值視為政策的轉變，可能預示著新一輪全球關稅、貿易緊張和貨幣干預的開始。

滙豐駐香港首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說：「考慮將匯率調整當作一項工具，以減輕關稅的影響，我認為這已相當明顯。」「讓人民幣走弱可能是中國向世界其他國家發出的一個信號，即徵收關稅會對匯率產生影響。」

路透訪問三位知情人士，其中一位指出，北京已考慮允許人民幣兌美元匯率跌至7.5元的水準，比目前7.25元左右水準貶值約3.5%。

三菱日聯銀行分析師預期，假設美國對中國商品平均徵收40%關稅，人民幣兌美元將跌至7.5元，如果徵收60%的關稅，在其他條件相同下，人民幣兌美元就需要貶到7.8元或更低，相當於從9月來貶值10%–12%。

對中國來說，棘手的是人民幣兌美元貶值後，相對於非美元貨幣也將走弱，特別是亞洲貨幣。瀚亞投資固定收益團隊的投資組合經理吳榮仁（音譯）表示，他預期中國將安排人民幣有序緩步貶值，但 「亞洲貨幣，尤其是出口驅動型經濟體的貨幣，很可能會在貿易加權的基礎上與人民幣同步調整」。

關稅 貨幣 匯率

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