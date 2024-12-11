比特幣殺盤大震盪 寫三年來最大強制平倉潮

比特幣寫下三年來最大強制平倉潮。(路透)

比特幣 本月初衝破10萬美元大關後，9日賣壓湧出，盤中一度摜破95,000美元，儘管隨後回穩至97,000美元左右，但仍短暫掀起強制平倉潮。

整體加密貨幣 市場隨之劇震，市值一度蒸發2,000億美元。

彭博資訊報導，比特幣5日觸及歷史新高價103,800美元後，9日盤中摜破95,000美元；而規模較小的數位貨幣指數也一度下殺15%，為今年來最劇烈的跌幅之一。

根據Coinglass的爆倉熱力圖，使用衍生商品的多頭倉位，在過去24小時爆倉（清算）部位達16億美元，衝擊大約51萬名交易者，其中比特幣達1.634億美元，乙太幣達2.047億美元。

上次出現如此激烈的強制平倉潮是12月5日，部位達11億美元，是2021年12月以來最大強制平倉事件，一個月內接連出現兩次，顯示這個市場已面臨波動性加劇的情況。

Fundstrat Global Advisors數位資產主管法洛說，這指向「加密貨幣生態系統的去槓桿」，導火線也許是美國通膨數據將在11日出爐，可能牽動聯準會（Fed）的降息預期，市場態度審慎。

Coinmarketcap則說，雖然此次市場大跌的確切原因尚不明確，但可能與兩個事件有關：不丹政府的大額比特幣交易、Google推出新型量子運算晶片「Willow」，此舉已引發量子技術對區塊鏈安全性長期影響的討論。

另一方面，比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy），9日說已額外添購21億美元的比特幣。法洛指出，交易者可能將微策略的歷史性採購宣布，視為暗示大量現貨單撤出市場。

11月5日川普 勝選後，投機者湧入加密貨幣，美國現貨比特幣ETF吸金約100億美元。

與此同時，川普考慮設立比特幣戰略儲備，但彭博9日發布評論說，這可能是迄今最大加密貨幣詐欺，比特幣沒有工業用途、與實際經濟沒有關聯，純粹是投機工具，價格全然仰賴願意掏錢的更大傻子。