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戒嚴之亂導致市值損失1000億美元後 韓股10日止跌回升

編譯任君翔／綜合外電
政局持續動盪下，南韓股市10日止跌回升，韓元也走升，分析師認為情勢或已逐步趨穩，但仍需「謹慎樂觀」。 （美聯社）
政局持續動盪下，南韓股市10日止跌回升，韓元也走升，分析師認為情勢或已逐步趨穩，但仍需「謹慎樂觀」。 （美聯社）

政局持續動盪下，南韓股市10日止跌回升，韓元也走升。分析師認為經濟已逐步趨穩，但仍需「謹慎樂觀」。

彭博報導，上周短命的戒嚴令將南韓政治推向動盪後，南韓股市連跌四天，截至9日收盤累計跌幅達5.6%，上市公司總市值蒸發共1,000億美元。所幸10日開高走高，Kospi指數收盤漲2.4%；Kosdaq小型股指數躍升5.5%。韓元兌美元也上升。

報導說，金融市場回穩原因在於南韓當局一再誓言採取穩定市場情緒的措施，當局也稱，考量南韓本身的經濟基礎，近期市場的動作實為「過激」。雖然政局持續不穩（總統尹錫悅在彈劾案投票後僥倖存活，但反對黨仍繼續推動他下台），一些投資人卻視群眾集會為市場情緒正處於修復中的徵兆。

新加坡海峽投資管理公司（Straits Investment Management）執行長Manish Bhargava說：「當投資人在政局發展中看見更寬廣的經濟前景，市場可能就會開始趨穩。」他還說，市場今日的反彈「表示在由政治不穩定所引發的動盪期之後，（投資人對經濟）抱持謹慎的樂觀態度。」

韓元10日一度上漲0.4%，至1,425.5韓元兌1美元，而南韓10年期公債期貨價格則下跌。今年來，韓元已貶值近10%，表現落後亞洲其他貨幣。

惠譽國際信用評等公司APEC主權信評業務主任Jeremy Zook說，南韓總統宣布戒嚴令，及隨後引發的社會動盪，短期內將提高政治風險，但這個國家已經歷過許多政治風雨，過往經驗顯示，南韓的主權信用評等並未因政治因素蒙受太大損失。

儘管股市在10日回升，但主要政黨互相傾軋，市場仍或將面臨更多波動。尹錫悅在一系列與戒嚴令有關的司法追究下，已被限制出境，南韓當地報導也說，執政黨可能將籌畫讓他「有序下台」。

在這齣政治劇開演前，南韓股市今年表現已在全球墊底，川普當選美國總統以及中國經濟的脆弱前景，都為這個依賴國際貿易的經濟體帶來壓力。最大上市公司三星電子的表現黯淡，也拖累了該國的股市。

Quad Investment Management的投資組合管理經理Marcello Seongsoo Ahn說，股市回升只是連跌多日的一個反彈，「政局其實沒有改變太多。未來10天可能會有新進展，保持謹慎仍是必須的。」

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