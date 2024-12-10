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印度意外撤換央行總裁激降息預期 印度盧比應聲貶至歷史新低

編譯簡國帆／綜合外電
印度政府意外撤換印度央行總裁，改由資深官員馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra，見圖）接任。(路透)
印度政府意外撤換印度央行總裁，改由資深官員馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra，見圖）接任。(路透)

印度經濟成長率大幅下滑與通膨加速衝擊成長展望後，印度政府意外撤換印度央行總裁，改由資深官員馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）接任，市場預期該央行明年2月降息機率將升高，印度盧比對美元10日盤中應聲貶至歷史新低，迫使央行進場拋匯干預。

印度9日發布公告表示，財政部稅務局長馬爾霍特拉11日起將接任達斯（Shaktikanta Das），成為新任央行總裁，展開三年任期。此前印度媒體報導，達斯預料將續任六年。

經濟學家認為，立場相對鷹派的達斯卸任，可望為明年初降息鋪路。野村指出，馬爾霍特拉是財政部出身，將有新思維，他領導的印度央行可能轉向更寬鬆的貨幣政策立場，他明年2月首度主持利率決策會議時，降息已幾乎確定。

彭博資訊經濟學家預期，馬爾霍特拉上任後，印度央行目前優先對抗通膨的鷹派傾向政策，將會轉向，明年2月可能降息2碼。

印度盧比兌美元10日盤中貶值0.2%，報84.8537盧比兌1美元，創歷史新低。路透引述交易員指出，發現印度國營銀行正在拋售美元，可能是印度央行正在出售美元，以支撐盧比匯率。

達斯以穩定盧比匯率與規範金融業而備受讚譽，但內閣部長已公開批評他在通膨升高之際、抗拒降息的態度，財長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）11月公開表達對高利率的憂慮，商務部長高約爾也批評，央行在設定利率時，評估日益上漲糧食價格的方法「絕對有瑕疵」。康乃爾大學教授普拉薩德指出，印度政府顯然正試圖把經濟成長減慢歸咎於央行。

凱投宏觀新興市場副經濟學家夏哈表示，達斯被認為是印度央行貨幣政策委員會「最鷹派的成員」，他的離任可能意味著馬爾霍特拉明年2月首度主持利率決策會議時將會降息，甚至可能提前降息，「馬爾霍特拉人事案可能為印度央行設定新方向」。

馬爾霍特拉上周敦促政府稅務官員，優先以經濟利益為考量，不要以過多要求「殺害金鵝」。

彭博經濟學家預期，印度央行這輪寬鬆循環將共降息1.5個百分點（6碼），到明年第4季將降至5%。印度央行上周維持基準利率於6.5%不變。

印度 央行 降息

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