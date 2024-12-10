南韓連日政盪 股匯市雙殺 股市4天蒸發120兆韓元

南韓 政治危機持續延燒，令外界擔心政府高層陷權力真空，引發9日股匯雙殺，Kospi指數收跌2.8%，韓元兌美元匯率一度重貶逾1%，至兩年多來最低。南韓法務部同日罕見對總統尹錫悅 祭出禁止出境措施。

隨著政治危機加深，金融市場面臨持續震盪，Kospi和Kosdaq兩大指數9日雙雙跌至今年最低點，韓元一度跌到1美元兌1,438.42韓元。南韓股市過去四天受到短暫戒嚴 和彈劾案未過影響，市值合計蒸發120兆韓元。

南韓在野黨領袖李在明9日受訪時警告，總統尹錫悅實施戒嚴未果所引發的政治風波，正導致金融市場動盪。他說，除非尹錫悅立即卸任，否則南韓經濟和半導體業將遭受不可逆的影響。

大信證券策略師說：「Kospi指數出現最壞情況的可能性上升，即使是風吹草動，Kospi指數也可能會因為累積的疲乏、失望、投資人情緒極度低落以及供需狀況而出現波動。」

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳8日表示，執政黨正推動尹錫悅有序下台，其間總理韓悳洙將管理國政。在野黨議員抨擊此決定違憲，數以萬計民眾走上街頭抗議。

掌控國會多數席位的在野陣營表示，將迅速推動另一次彈劾投票。

對當地市場來說，這場僵局來的不是時候。即便是戒嚴令風波前，Kospi指數和韓元的表現也已經在今年亞洲市場中淪為後段班。

雖然財金官員幾乎每天都在開會以緩解金融恐慌，但誰來當南韓的領導人仍是大大的問號。地緣政治風險顧問公司「控制風險」中韓分析主管吉爾霍姆指出：「（這個國家）顯然目前沒有人做主。」