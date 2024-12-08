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日本上修上季經濟成長率 日銀繼續邁向升息格局不變

編譯劉忠勇／即時報導
日本Q3淨出口與資本支出萎縮幅度較初估縮小，庫存成長數據也被上修。(歐新社)
日本Q3淨出口與資本支出萎縮幅度較初估縮小，庫存成長數據也被上修。(歐新社)

日本上季經濟成長優於初估值，可見在日本銀行（央行）本月決策之前，經濟復甦力度增強。

內閣府周一表示，日本國內生產毛額（GDP）9月止三個月與上季比較折算年率之經濟成長率為1.2%，高於初估值0.9%，也優於經濟學家估計的1.0%。相較於去年同期，日本上季GDP成長0.5%。

日本經濟成長得到上修也佐證日銀認為經濟會微幅增強的看法。不僅淨出口與資本支出萎縮幅度縮小，庫存成長數據也被上修。

日銀將於19日宣布決策，總裁植田和男將先檢視13日發布的短觀調查等經濟數據。根據上月的調查，多數經濟學家預料日銀將於1月升息，植田最近接受日經新聞訪問時表示，升息時機「已逐漸接近」，引發市場猜測日銀可能本月就會升息。

彭博經濟學家指出，日本第3季GDP上修，並未改變初步數據所呈現的格局，「雖然消費支出小幅下修，但仍顯示穩健的成長。薪資顯著成長，緩和因通膨上升而帶來的生活成本壓力。企業私人資本支出減幅縮小，可見景氣循環正朝著正確方向發展。綜合來看，我們認為日銀將把這份GDP報告視為經濟穩健足以承受進一步緊縮的進一步證據。這吻合我們對日銀將於明年1月升息的預測。」

日本 升息 央行

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