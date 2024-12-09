全球經濟疲軟 珍稀威士忌買氣減 「泡沫」恐已破滅

最新報告指出，今年來在拍賣 會上售出的珍稀威士忌銷售額銳減，顯示這項廣受富豪投資 人歡迎的資產「泡沫」，「可能終於破滅了」。

英國金融時報（FT）報導，愛丁堡投資銀行Noble公司指出，今年來截至10月1日，全球售價超過1000英鎊（1,270美元）的瓶裝威士忌銷量下滑34%，減幅大於去年的7%，同期銷售額也減少40%，遠不如去年的增加10%，原因為在高通膨時期後的全球經濟疲軟，抑制高級酒類的市場需求。

Noble飲食部門主管麥可法金指出，「珍稀威士忌的交易價格長期以來處於泡沫水準，現在可能已經破滅」。

蘇富比（Sotheby's）威士忌與烈酒事業主管佛爾也說，過去幾乎任何威士忌一上市就會漲價的年代，已經結束。但他也說，生產商正對2020年後推出的威士忌「錯誤定價」，相較下，剛推出時價位合理的較陳年瓶裝威士忌，價格還是「相當好」，只是低於2022年的高點。

麥卡倫以法國經典萊儷（Lalique）水晶酒瓶裝的50年威士忌，在拍賣會的售價約5萬英鎊，仍比2005年剛推出高九倍。波摩（Bowmore）1993年推出、每瓶定價100英鎊的第一版威士忌，拍賣價則接近1.5萬英鎊。此時正值蘇格蘭威士忌產業遭遇困境。蘇格蘭威士忌協會的數據顯示，蘇格蘭威士忌今年上半年出口額較去年同期減少18%，出口量也下滑10%。

威士忌市場近年的需求焦點已從亞洲轉向美國，因美國經濟強勁推升高價威士忌的需求。但麥可法金也說，美國總統當選人川普關稅 威脅對美國需求的影響，可望由亞洲的買氣回溫彌補，例如香港最近已調降關稅，但當地經濟依然陷入掙扎。